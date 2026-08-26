Convalidan pericia en un teléfono vinculado a un caso de homicidio



La jueza de garantía Eve Ponce convalidó la legalidad para realizar la pericia de visu del celular por imposibilidad de la herramienta forense UFED para realizar la extracción por la antigüedad del refino celular pericia informática realizada hallado en poder de dos de los tres imputados en el crimen de un ciudadano de Río Negro, que fuera hallado golpeado y estrangulado. El crimen ocurrió en Playa Unión y el cuerpo fue hallado al día siguiente flotando en el mar, en una zona de acantilados al sur de Playa Magagna.

Los defensores Damián D´Antonio y Diego Cruceño cuestionaron la inspección de visu que había autorizado la jueza en su oportunidad a pedido de la fiscalía. Argumentando que violan la intimidad de los imputados y que no se respetó la debida cadena de custodia. Por ello pidieron la realización de una audiencia en donde solicitaron la “revocación” del examen de visu autorizada por la jueza.

Se trata del examen visual del contenido del celular hallado en poder de Fabián Sampietro y Francisco García al momento de ser detenidos en la vía pública, en una plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos negaron sus identidades y portaban documentos de identidad falsos.

El fiscal general Leonardo Cheuquemán, a cargo de la investigación, junto a la abogada de Fiscal Daiana Sandoval, fundaron el motivo por el que se autorizó dicha medida la cual estaba debidamente fundada y autorizada por la Jueza. Indicó que lo objetado por los defensores, nunca pudo haber ocurrido teniendo en cuenta la antigüedad del aparato secuestrado y su imposible accesibilidad al contenido. Junto a otra línea argumental, realizó una “férrea oposición” a lo planteado por los defensores de los imputados en el caso.

Entre otros argumentos, la jueza Ponce afirmó que los defensores no demostraron en qué se agraviaban y no aportaron mayores datos sobre la presunta violación a la llamada cadena de custodia.

La audiencia de “incidente” a pedido de los defensores, se realizó en la mañana de este martes en la Oficina Judicial de Rawson y tras escuchar en profundidad a las partes, la jueza de garantía Ponce se tomó un cuarto intermedio para analizar las posturas contrapuestas de las partes y resolver.

El crimen ocurrido de Mario Gianobille ocurrió el 20 de octubre de 2025 en Playa Unión. Su cuerpo fue hallado flotando en el mar envuelto en una manta, en la zona de acantilados cercana a Playa Isabel. La víctima fue atacada en el quincho de una vivienda en Playa Unión, propiedad del capitán de barcos César Fresco. Gianobille fue golpeado con una pala, un atizador y una llave cruz, lo que le provocó múltiples lesiones, entre, ellas una fractura de maxilar. Luego fue atado de pies y manos y asesinado por estrangulamiento.

Su cuerpo fue envuelto en una manta, cubierto con una red y trasladado hasta la zona de Caras Talladas, entre Playa Magagna y la playa Santa Isabel, donde fue arrojado al mar desde un acantilado.

En el caso se encuentran imputados Fresco, Francisco García y Nelson Fabián Sampietro y César Fresco. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Rawson y la hipótesis fiscal contempla un homicidio triplemente agravado, con una expectativa de pena de prisión perpetua.