Continúan las acciones para atraer cordobeses a Esquel



El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo llevaron adelante un nuevo FAM Press Córdoba–Esquel, destinado a fortalecer la promoción de la Cordillera Chubutense en uno de los principales mercados emisores del país. La acción contó con la participación de una decena de representantes de medios de comunicación y creadores de contenido de Córdoba, vinculados a diarios tradicionales, canales de televisión, radios, medios digitales, influencers y generadores de contenido, quienes recorrieron distintos destinos de la región y generaron material para sus respectivas audiencias.

En el marco de la actividad, los participantes mantuvieron un encuentro en Pueblo Carao con el intendente de Esquel, Matías Taccetta; y el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, Diego Lapenna; quienes presentaron los principales avances y proyectos de inversión turística que se encuentran en desarrollo tanto en la Cordillera como en distintos puntos de Chubut.

El Fam Press

Durante el viaje, realizado entre el 20 y el 24 de agosto, los participantes conocieron diferentes propuestas turísticas, gastronómicas, culturales y de naturaleza en las localidades de Esquel, Trevelin, Gualjaina, El Hoyo y Lago Puelo.

Entre los principales atractivos visitados se encuentran el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, el Área Natural Protegida Piedra Parada, Laberinto Patagonia, el Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, Pueblo Carao, Cascada Nant y Fall, Chacra Baruk y Molino Nant Fach.

Además, el recorrido incluyó visitas y experiencias en las bodegas Patagonian Wines, Ayestaran Allard, Cielos de Gualjaina y Viñas del Nant y Fall, permitiendo mostrar también la creciente propuesta gastronómica y enoturística de la región.



Acciones de promoción

Este nuevo FAM Press se suma al Fam Tour realizado recientemente con representantes de agencias de viajes y operadores mayoristas, como parte de la estrategia integral de promoción y comercialización turística que lleva adelante el Gobierno del Chubut.

Estas acciones buscan acompañar la nueva conectividad aérea Córdoba–Esquel, incrementar la visibilidad de los destinos y acercar la oferta turística de Chubut a nuevos viajeros del mercado nacional, fortaleciendo especialmente el posicionamiento de la Cordillera Chubutense.

El FAM Press contó con el acompañamiento de Aerolíneas Argentinas, en el marco de la conectividad aérea entre Córdoba y Esquel, y Meraki Sur, a cargo de los traslados terrestres. También participaron representantes de la Delegación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, junto a guías locales.

Asimismo, acompañaron la iniciativa los organismos de turismo de Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila y Gualjaina, fortaleciendo el trabajo articulado entre la Provincia y los destinos para la promoción de la oferta turística cordillerana.