Cómo fue la detención de Callejero Fino

Se conocieron las imágenes del momento en que Callejero Fino fue detenido en Tigre, luego de ser interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense mientras circulaba en una camioneta sin patente y con un arma dentro del vehículo.

En el video, registrado por cámaras de seguridad a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se observa la secuencia del operativo: los efectivos frenan la Volkswagen Amarok, hacen descender a sus ocupantes y mantienen al músico frente al personal policial mientras se desarrolla el procedimiento.

El episodio ocurrió en la zona de Italia y la ruta 27. Al momento del control, el cantante viajaba junto a otro hombre, identificado como S. J. R., de 27 años. La ausencia de la patente motivó la intervención policial y la posterior inspección del vehículo.

Durante la requisa, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, que fue secuestrada junto con la camioneta. A raíz del hallazgo, tanto Callejero Fino como su acompañante quedaron detenidos e imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez.

En medio del procedimiento, el artista explicó que se dirigía a una quinta de la zona para participar del cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra. Sin embargo, el operativo terminó con ambos ocupantes de la camioneta detenidos.

La detención también puso en duda los compromisos laborales que Callejero Fino tenía previstos para los próximos días: el cantante tenía una presentación programada y su situación judicial podría modificar su agenda mientras avanza la investigación.