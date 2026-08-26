Chubut llama a consulta pública por el proyecto minero de uranio «Malbec Centro»
La Secretaría de Ambiente del Chubut abrió por diez días corridos una consulta pública sobre el Informe de Impacto Ambiental del proyecto “Malbec Centro”, presentado por Powerhaus S.A.U.
De acuerdo a la información oficial, el informe puede consultarse de manera digital a través de ambiente.chubut.gob.ar, o bien se puede requerir de manera física en Yrigoyen 42 de Rawson o en Tucumán 265 de Comodoro Rivadavia
Las observaciones podrán enviarse por correo electrónico a [email protected], o presentarse en las dependencias previamente indicadas. Deben incluir nombre, DNI, domicilio, teléfono e identificación del proyecto.
Malbec Centro es un proyecto de exploración de uranio ubicado en el departamento Escalante, entre 80 y 100 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Powerhaus Uranium prevé realizar una campaña inicial de hasta 5.000 metros, con entre 20 y 30 pozos diamantinos, aunque el programa completo contempla hasta 225 sondeos.
Las perforaciones todavía dependen de las autorizaciones ambientales de la Provincia, y el proceso incluye la consulta pública.