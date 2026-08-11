Chubut entre las provincias con mejor resultado fiscal

Según un informe elaborado sobre la base de la ejecución presupuestaria provincial publicado por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, la provincia del Chubut cerró el primer trimestre de 2026 con resultados fiscales positivos antes y después del pago de intereses de la deuda, ubicándose por encima del promedio del conjunto de las provincias argentinas, incluso en un contexto de retracción real de los ingresos.Los indicadores reflejan el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas llevado adelante por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, basado en una administración responsable de los recursos, el control del gasto y el fortalecimiento de la solvencia fiscal, con el objetivo de sostener inversiones estratégicas y garantizar el funcionamiento del Estado.

Resultados por encima del promedio nacional

Durante el primer trimestre del año, Chubut registró ingresos totales por $786.284 millones y gastos por $764.100 millones, alcanzando un superávit primario de $49.258 millones, equivalente al 6,3% de los ingresos y por encima del promedio del 4,9% registrado por el conjunto de las provincias.

Asimismo, luego de afrontar el pago de los intereses de la deuda, la provincia mantuvo un superávit financiero de $22.184 millones, equivalente al 2,8% de sus ingresos, superando también el promedio de las jurisdicciones provinciales, que se ubicó en el 2,4%.

En el ranking nacional, Chubut se ubicó entre las jurisdicciones con resultados fiscales positivos: ocupó el décimo lugar entre las 18 provincias que registraron superávit primario y el decimocuarto puesto entre las 17 que finalizaron el trimestre con superávit financiero.

Ordenamiento pese a la caída de los recursos

Los resultados se alcanzaron a pesar de una disminución real de los ingresos del 7,4% interanual, superior a la caída promedio registrada por las provincias, que fue del 3,1%. Frente a este escenario de restricción de recursos, la Provincia avanzó con una política de contención del gasto que permitió preservar el equilibrio fiscal.

En términos reales, el gasto total de Chubut se redujo un 4,6%, mientras que el consolidado provincial registró un incremento promedio del 2,1%. De esta manera, Chubut integró el grupo de solo nueve provincias que redujeron sus erogaciones y registró la octava mayor disminución real del gasto del país.

De este modo, la Provincia logró absorber el impacto de la caída de los ingresos sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas y manteniendo resultados positivos tanto antes como después del pago de intereses de la deuda.

Solvencia y previsibilidad

Los números reflejan que Chubut atravesó el primer trimestre de 2026 manteniendo simultáneamente superávit primario y financiero, ambos por encima del promedio nacional, aun en un escenario marcado por una caída real de los recursos.

La combinación de una administración responsable, el ordenamiento del gasto y el mantenimiento de resultados fiscales positivos consolida el proceso de saneamiento de las cuentas públicas impulsado por el Gobierno del Chubut, fortaleciendo la solvencia provincial y generando mayor previsibilidad para sostener inversiones, infraestructura y políticas públicas orientadas al desarrollo de la provincia.