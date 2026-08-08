Cayeron fuerte las ganancias de Aerolíneas Argentinas, aunque con balance positivo



Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con una ganancia neta de 238.000 millones de pesos, un 12% menos que el año anterior; en 2024, la compañía había obtenido 270.813 millones de pesos. Los resultados económicos difundidos corresponden al conjunto del ejercicio y no al primer semestre, según la información comunicada por la aerolínea estatal argentina en un comunicado oficial.

Pese al retroceso de las ganancias, Aerolíneas Argentinas destacó una mejora relevante en su balance: el patrimonio neto volvió a terreno positivo después de más de una década. Al cierre de 2025 alcanzó los 18.000 millones de pesos, unos 10,4 millones de euros, frente al patrimonio neto negativo de 215.255 millones de pesos, equivalentes a 124,5 M €, con el que había terminado el ejercicio 2024 solo un año antes.

Reducción de endeudamiento

La compañía atribuyó esta evolución, principalmente, a los resultados acumulados positivos de los dos últimos ejercicios y subrayó que durante 2025 no necesitó aportes de capital del Estado nacional. También redujo un 52% su deuda bancaria y financiera, que se situó en 170,5 millones de dólares al cierre del año (unos 147,88 M €). Ese descenso del endeudamiento acompaña la recuperación patrimonial, aunque la aerolínea no publicó los estados contables completos aprobados por sus accionistas.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, vinculó el regreso a un patrimonio neto positivo y la ausencia de aportes del Tesoro con una nueva etapa para la empresa. Según explicó, los resultados obtenidos permiten avanzar en un plan de renovación de flota con recursos propios. La compañía presenta así la mejora de su estructura financiera como base para crecer, pese a que el beneficio neto anual se redujo frente a 2024.