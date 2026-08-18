Buscan nuevos donantes de médula ósea en Chubut



La Secretaría de Salud y CUCAI Chubut fortalecen en Trelew y Esquel la captación de personas interesadas en incorporarse al Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), conocidas habitualmente como médula ósea.

En este marco, las personas de entre 18 y 40 años que gocen de buena salud pueden iniciar el proceso de registro completando un formulario de preinscripción. Una vez realizado ese paso, personal del Hospital Zonal de Trelew o del Hospital Zonal de Esquel, según corresponda, se pondrá en contacto para brindar información y coordinar el hisopado.

La inscripción mediante hisopado de mucosa yugal constituye una nueva alternativa para facilitar el acceso al Registro Nacional e incrementar la cantidad de personas inscriptas. Se trata de un procedimiento sencillo que permite obtener la muestra sin necesidad de realizar una extracción de sangre.

Esta estrategia busca ampliar las posibilidades de encontrar donantes compatibles, teniendo en cuenta que aproximadamente tres de cada cuatro pacientes que requieren un trasplante de CPH no cuentan con un donante compatible dentro de su grupo familiar.

Dos modalidades que se complementan

La incorporación del hisopado de mucosa yugal amplía las posibilidades de inscripción, y se suma a la modalidad que ya desarrollan los Servicios de Hemoterapia de los Hospitales Zonales de Trelew y Esquel.

De esta manera, se fortalecen las alternativas disponibles para facilitar la incorporación de nuevos donantes voluntarios al Registro Nacional.

Además, se prevé desarrollar acciones de promoción e inscripción en distintos espacios de la comunidad, como instituciones educativas, clubes, empresas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Cómo iniciar la inscripción

Las personas de Trelew y Esquel interesadas en registrarse como donantes voluntarios de médula ósea pueden completar el formulario de preinscripción disponible en: https://forms.gle/Hw3D4uNjs8v9a18V6

Una vez completados los datos, personal del Hospital Zonal de Trelew o Esquel, según corresponda, se pondrá en contacto para brindar la información necesaria y coordinar el hisopado.

La inscripción al Registro Nacional es voluntaria y constituye el primer paso para que, ante una eventual compatibilidad con una persona que necesite un trasplante, el donante pueda continuar con las instancias correspondientes.