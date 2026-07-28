Un terremoto golpea a Japón

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu, a última hora de la tarde del martes, y provocó un aviso temporal de tsunami (que ya se levantó), dejó viviendas derrumbadas y causó el colapso de un centro comercial y la muerte de un «considerable número» de personas en su interior, según la TV local.

El sismo provocó daños a infraestructuras y dejó un tendal de heridos. L cadena de televisión pública NHK dijo que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi dijo a los periodistas que había reportes de varias lesiones y daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios, aunque los detalles aún no están claros. Takaichi advirtió a las personas que cocinan que tengan cuidado con el fuego y con los fragmentos de vidrio roto.

Personas atrapadas en un shopping

Un «número considerable» de personas murió en un centro comercial tras el fuerte terremoto, informó la cadena TBS.

La policía dijo a la AFP que no aún podía confirmar si había víctimas mortales en el centro comercial de la localidad de Kashima. Los servicios de emergencia habían señalado anteriormente que «varias personas» estaban atrapadas dentro del edificio después de que se derrumbara un piso.

La policía dijo previamente que había recibido reportes sobre lo que sonó como una explosión en el Aeon Mall, en la ciudad de Kumamoto, sin que se informara de daños o víctimas.

En las imágenes publicadas por NHK puede verse el centro comercial, ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

Según información de las autoridades citada por la cadena, al menos 12 viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Además, se han desatado hasta siete incendios en toda la prefectura tras el temblor, al que siguieron una serie de sismos de menor intensidad en la zona.

NHK mostró durante la tarde imágenes de algunas viviendas y edificios colapsados, además de carreteras dañadas en varios puntos de la región.