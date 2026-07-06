Todo listo para una nueva Copa Ciudad de Esquel

El próximo 18 de julio, comenzará una nueva edición de la Copa Ciudad de Esquel de fútbol.

Este año la tercera edición del torneo cordillerano reunirá a más de treinta equipos de tres ligas distintas (Oeste del Chubut, Independiente y Veteranos), como así también a dos delegaciones invitadas del vecino país de Chile, una de la localidad de Palena y la otra de Futaleufú.

Acto oficial

La presentación oficial de la competencia se llevó adelante días pasados en la localidad cordillerana con la presencia del intendente municipal, Matías Taccetta; y el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; además del responsable de la cartera deportiva local, Hernán Maciel; y referentes de los clubes.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, resaltó que la Copa Ciudad de Esquel cuenta con la participación de tres ligas diferentes de fútbol. “Son tres ligas unidas pensando en un solo objetivo, que es el bien del deporte”, manifestó y felicitó a la Municipalidad por la iniciativa que este 2026 estará celebrando la tercera edición.

Inversión conjunta

Por su parte, el intendente Matías Taccetta destacó que detrás de la Copa Ciudad de Esquel 2026 “hay una inversión importante que hacemos de manera conjunta con el Gobierno Provincial” y, en tal dirección, agradeció el acompañamiento del Banco del Chubut.

Añadió el jefe comunal que el certamen futbolístico tiene impacto positivo en la economía de la localidad ya que “genera trabajo para un sector: tanto los árbitros, agentes de la Policía y la gente que comercializa alimentos en cada uno de estos partidos”, por ejemplo.

Sobre la premiación, precisó que “el campeón se llevará 2.500.000 de pesos; el subcampeón va a tener un premio de 1.500.000; el tercer puesto, 750.000 pesos; y, a su vez, vamos a incorporar un premio para el goleador del torneo de 300.000 pesos”.