Rescataron una ballena sei varada en el Río de la Plata

Una ballena sei de unos siete metros fue hallada con vida tras quedar varada en las costas de San Isidro, Buenos Aires, a la altura del Pasaje del Sueco y el Río de la Plata.

Tras el aviso, personal de la Prefectura San Isidro movilizó embarcaciones y convocó a especialistas de las fundaciones Temaikèn y Cethus para asistir al animal y lograr su retorno a aguas profundas.

Un equipo liderado por el coordinador de Temaikèn, José Luis Torres, evaluó el estado de salud del cetáceo y ejecutó las maniobras de liberación. Las tareas dependieron en gran medida del comportamiento de la marea, aprovechando la subida del nivel del agua para facilitar el reingreso del ejemplar al río sin causarle complicaciones adicionales.

Un hallazgo excepcional

La presencia de una ballena sei (Balaenoptera borealis) en esta zona es inusual, ya que habita normalmente en aguas oceánicas profundas. Esta especie representa el tercer cetáceo más grande del mundo (superada solo por la ballena azul y el rorcual común), alcanzando en su etapa adulta más de 18 metros y alimentándose de krill y peces pequeños.

Los especialistas señalan que estos varamientos excepcionales en la costa bonaerense suelen responder a factores como desorientación, cambios en las corrientes marinas, enfermedades o búsqueda de alimento. En los últimos años, el incremento de estos incidentes ha consolidado operativos conjuntos entre la Prefectura, científicos y expertos en fauna marina.