¿Qué es la “Tierra bola de nieve”?

Una vez existió un mundo donde el azul de los océanos y el verde de los continentes desaparecieron por completo bajo una capa de hielo de kilómetros de espesor. Un planeta blanco, silencioso y hostil, brillando bajo el sol como una gigantesca canica de cristal. No es la descripción de un exoplaneta lejano; es la Tierra hace unos 700 millones de años.

Durante décadas, la teoría de la «Tierra bola de nieve» (o Snowball Earth) fue recibida por la comunidad científica con un escepticismo gélido. ¿Cómo pudo un planeta dinámico y cálido congelarse de polo a polo sin quedar atrapado en ese estado para siempre? Hoy, gracias a la geología y la geoquímica forense, no solo sabemos que ocurrió, sino que por fin hemos descubierto el «crimen perfecto» climático que lo provocó.

El enigma de los trópicos congelados

La pista definitiva no se encontró en la Antártida, sino en los desiertos cálidos de Namibia y en el corazón de Australia. Allí, los geólogos descubrieron tillitas: depósitos de rocas arrastradas por antiguos glaciares que se acumulaban directamente sobre sedimentos carbonatados, los cuales solo se forman en aguas tropicales cálidas.

El hallazgo desafiaba la lógica. ¿Hielo en el ecuador? El geólogo Joseph Kirschvink acuñó el término “Tierra bola de nieve” en 1992, y Paul Hoffman expandió la teoría. La conclusión era inevitable: el planeta sufrió al menos dos glaciaciones globales extremas durante el período Criogénico (la glaciación Sturtian y la Marinoan). La gran pregunta seguía en el aire: ¿qué desencadenó semejante apocalipsis helado?

Los culpables: Un «complot» geológico y biológico

Para congelar un planeta entero no basta con un invierno severo; se necesita desestabilizar el termostato global. El gran sospechoso siempre fue el dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto invernadero que mantiene a la Tierra habitable. El misterio era qué lo hizo desaparecer de la atmósfera de forma tan drástica.

Recientes investigaciones apuntan a una tormenta perfecta de tres factores:

1. La ruptura de Rodinia y el «super-efecto» esponja; hace 750 millones de años, el supercontinente Rodinia comenzó a fracturarse. Al romperse en fragmentos más pequeños, aumentaron las costas y las lluvias en regiones continentales tropicales. Esto desencadenó una meteorización química masiva: la lluvia reaccionaba con las rocas basálticas expuestas, absorbiendo el CO2 de la atmósfera y atrapándolo en el fondo del mar en forma de sedimentos. El termostato de la Tierra se bajó de golpe.

2. El «bomba» basáltica de Franklin; casi al mismo tiempo, una de las mayores provincias volcánicas de la historia (la Gran Provincia Ígnea de Franklin, en el actual Canadá) erupcionó de forma masiva. Aunque los volcanes suelen emitir CO2 y calentar el planeta, esta erupción arrojó gigantescas cantidades de aerosoles de azufre a la estratosfera. Estos aerosoles actuaron como un gigantesco parasol, rebotando la luz solar de vuelta al espacio y desplomando las temperaturas globales.

3. La trampa mortal del efecto albedo; una vez que el hielo avanzó desde los polos y superó los 30 grados de latitud (más o menos donde hoy se encuentra el norte de África), el proceso se volvió irreversible debido al efecto albedo. El hielo blanco refleja más del 80% de la radiación solar, mientras que el océano oscuro la absorbe. Cuanto más hielo había, más frío se volvía el planeta, y más rápido avanzaba el hielo. La Tierra cayó en una trampa de retroalimentación helada en cuestión de miles de años.

¿Cómo escapó la Tierra de su prisión de hielo?

Si el hielo lo cubría todo y reflejaba la luz solar, la Tierra debería haber permanecido congelada para siempre. ¿Qué nos salvó? Paradójicamente, los mismos sospechosos que iniciaron la glaciación: los volcanes.

Bajo la gruesa capa de hielo, la actividad geotectónica nunca se detuvo. Los volcanes siguieron expulsando CO2 a la atmósfera durante millones de años. Al estar los océanos cubiertos de hielo, no había evaporación ni lluvia que pudiera «lavar» ese gas de la atmósfera.

El CO2 se acumuló pacientemente durante unos 50 millones de años hasta alcanzar concentraciones unas 350 veces superiores a las actuales. El efecto invernadero resultante fue tan brutal que el hielo comenzó a derretirse a una velocidad catastrófica, transformando la bola de nieve en un invernadero hipercalorífico en pocos milenios.

El crisol de la vida moderna

La hipótesis de la Tierra bola de nieve no es solo una curiosidad geológica; es el prólogo de nuestra propia existencia. Justo después de que el planeta se derritiera por última vez, el agua derretida arrastró nutrientes masivos a los océanos, provocando un aumento sin precedentes del oxígeno.

Poco después, el registro fósil muestra la Explosión Cambriana, el momento en que surgieron los primeros animales complejos. La Tierra bola de nieve fue el filtro evolutivo más severo de la historia: una crisis extrema que obligó a la vida microscópica a adaptarse, a cooperar y, en última instancia, a volverse multicelular para sobrevivir.