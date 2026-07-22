Puerto Madryn se prepara para celebrar su 161 aniversario

Puerto Madryn se prepara para conmemorar el 161º aniversario de la llegada de los primeros colonos galeses con una agenda que se extenderá hasta el 8 de agosto con propuestas culturales y recreativas. La Municipalidad, junto a instituciones, organizaciones y vecinos, diagramó una serie de actividades que pondrán en valor la historia, la identidad y el patrimonio de la ciudad.

El eje central de los festejos será el 28 de julio, “Día del Desembarco”, con una jornada que comenzará en Punta Cuevas y culminará con el acto central por el 161º aniversario en el Gimnasio Municipal Nº 1, ubicado en Sarmiento 1235. Durante el evento, que estará encabezado por el intendente Gustavo Sastre, se realizarán reconocimientos a vecinos y comercios históricos de la ciudad, destacando su valiosa contribución a la comunidad y habrá distintos shows.

Cabe destacar que los días previos ofrecerán una programación variada que incluye charlas, muestras patrimoniales, té galés y una video instalación en el Monumento a la Gesta Galesa.

Cronograma de actividades

– Desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto

MUESTRA DE FOTOGRAFÍAS “AÚN ESTAMOS AQUÍ” de Marcos Zimmerman: podrá visitarse hasta el domingo 2 de agosto en el Cine Teatro Auditorium (28 de Julio 129). La propuesta es organizada por la Asociación Cultural Galesa.

– Miércoles 22 de julio

17.30 horas – CHARLA Y MUESTRA PATRIMONIO VIVO – TERRITORIO, IDENTIDAD Y PATRIMONIO: una mirada sociocultural hacia la sostenibilidad “El territorio como espacio de memoria e identidad” – Comunidad Pu Fotum Mapu. Lugar: Museo Juan Meisen Ebene – CEHyS (Ciudad de Nefyn 85).

– Jueves 23 de julio

17.30 horas – CHARLA Y MUESTRA PATRIMONIO VIVO – TERRITORIO, IDENTIDAD Y PATRIMONIO: una mirada sociocultural hacia la sostenibilidad “El patrimonio y sus transformaciones”- Comunidad Pu Fotum Mapu. Lugar: Museo Juan Meisen Ebene – CEHyS (Ciudad de Nefyn 85).

– Viernes 24 de julio

17.30 horas – CHARLA Y MUESTRA PATRIMONIO VIVO – TERRITORIO, IDENTIDAD Y PATRIMONIO: una mirada sociocultural hacia la sostenibilidad. “Legado, sostenibilidad y las nuevas generaciones” – Comunidad Pu Fotum Mapu. Lugar: Museo Juan Meisen Ebene – CEHyS (Ciudad de Nefyn 85).

– Sábado 25 de julio

11 a 18 horas – JORNADA “EL DESAFÍO DE JUGAR SIN PANTALLAS”. Jornada recreativa y de emprendedurismo. Juegos, charlas a cargo de profesionales, talleres y cierre con orquesta Yayau. Organiza: Municipalidad de Puerto Madryn. Lugar: Universidad de Chubut (Tierra del Fuego y Alem).

18.30 horas – CHARLA “VESTA: TRAZAS DE UN MUNDO SOBRE RIELES” por Diego Seron, Luis Carballo y Martín Fennen. Lugar: Museo Juan Meisen Ebene – CEHyS (Ciudad de Nefyn 85).

– Domingo 26 de julio

17 horas – TRADICIONAL TÉ GALÉS DEL DESEMBARCO EN PUERTO MADRYN. Organiza: Asociación Cultural Galesa (contacto para entradas al 280 4515132). Lugar: Salón Mimosa – Boulevard Brown 2889.

– Lunes 27 de julio

20 a 22 horas – VIDEO INSTALACIÓN RAIGAL. Creada por el colectivo artístico-tecnológico Lux Kodama, con dirección creativa de Román Gomes y producción integral de Joel Scott Hume, que transformará el Monumento en un espacio de encuentro entre historia, naturaleza y memoria. Lugar: Monumento a la Gesta Galesa.

21.30 horas – VELADA DE GALA. Organiza: Concejo Deliberante de Puerto Madryn. Lugar: Cine Teatro Auditorium.

– Martes 28 de julio

FIESTA DEL DESEMBARCO

7.30 horas – ROGATIVA MAPUCHE TEHUELCHE (Nguillatun) – Coordina: Comunidad Pu Fotum Mapu. Lugar: Punta Cuevas.

10 horas – IZAMIENTO DE PABELLONES EN PUNTA CUEVAS.

10.30 horas – HOMENAJE A LA COLONIA GALESA. Lugar: Monumento a los colonos galeses (Avenida Roca y Belgrano).

11.15 horas – LARGADA DE LA CARRERA DEL BARRIL – última rotonda. Coordina: Subsecretaría de Cultura. A continuación, LLEGADA CARRERA DEL BARRIL.

11.40 horas – RECREACIÓN DEL DESEMBARCO (playa – zona Punta Cuevas).

12 horas – RECREACIÓN DEL ENCUENTRO DE CULTURAS, que se realizó en 1865 en cercanías de Rawson. Coordinan: Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn, Comunidad Pu Fotum Mapu y Subsecretaría de Cultura. Lugar: zona de tamariscos, frente a Punta Cuevas.

13 horas – RECREACIÓN DE LAS OLIMPÍADAS DE 1867 – Juegos en la playa. Coordinan: Asociación Punta Cuevas y AGP. Lugar: zona de playa frente al Museo del Desembarco.

14 a 19 horas – Visitas con entrada libre y gratuita al Museo del Desembarco y Museo Juan Meisen Ebene – CEHyS.

17 horas – ACTO CENTRAL POR EL 161º ANIVERSARIO DE PUERTO MADRYN. Organiza: Municipalidad de Puerto Madryn. Lugar: Gimnasio Municipal Nº 1 (Sarmiento 1235).

20 a 22 horas – VIDEO INSTALACIÓN RAIGAL. Lugar: Monumento a la Gesta Galesa.

– Sábado 1 de agosto

11 horas – VISITA A LA PLANTA DE ALUAR. Inscripciones: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn (Avenida Roca 223) de 8:30 a 20 horas o hasta agotar cupos. Punto de salida y de regreso: Fuente de la ciudad. Duración aproximada: 1 hora y media (menores acompañados por un adulto responsable).

– Viernes 7 de agosto

9.30 horas – APERTURA Y RECORRIDA DE LA EXPOSICIÓN “LA CANCHA DE LA MEMORIA, EL DEPORTE QUE NOS HIZO”.

17 a 21 horas – Charlas en el marco de la expo.

Lugar: Gimnasio Municipal 1 (Sarmiento 1235).

– Sábado 8 de agosto

10 a 13 / 15 a 21 horas – EXPOSICIÓN “LA CANCHA DE LA MEMORIA, EL DEPORTE QUE NOS HIZO”.

Lugar: Gimnasio Municipal 1 (Sarmiento 1235).