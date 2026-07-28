Presentarán una novedosa propuesta para celebrar el aniversario de Puerto Madryn



En el marco de las actividades organizadas por el 161º aniversario de la ciudad, la Municipalidad de Puerto Madryn llevará adelante una novedosa propuesta que combina creatividad, memoria, tradición y tecnología. Se trata de un atractivo que vestirá el Monumento a la Gesta Galesa los días 28 y 29 de julio de 20 a 22 horas.

La iniciativa, denominada “Raigal”, es una videoinstalación creada por el colectivo artístico-tecnológico Lux Kodama, con dirección creativa de Román Gomes y producción integral de Joel Hume. La obra transformará el emblemático monumento en un espacio de encuentro entre la historia, la naturaleza y la memoria.

A través de proyecciones especialmente concebidas para la arquitectura del Monumento a la Gesta Galesa, la propuesta invita a recorrer, de manera simbólica, distintos momentos que dieron forma a la identidad de Puerto Madryn: la presencia ancestral de los pueblos originarios, la llegada de los colonos, el mar como origen y horizonte, y el crecimiento de una comunidad que continúa construyendo su historia.

Cabe destacar que el nombre “Raigal” remite a las raíces profundas que sostienen la identidad de un pueblo. Al igual que las raíces de un árbol, muchas permanecen invisibles, pero son las que permiten que una comunidad crezca, se transforme y proyecte su futuro.

De este modo, desde el área de Cultura del Municipio se invita a madrynenses y visitantes a disfrutar de esta experiencia al aire libre, donde la luz, la arquitectura y el paisaje dialogarán para reconstruir una memoria compartida.

Cabe destacar que la realización de la actividad estará sujeta a condiciones climáticas.