Nuevas muestras en el Centro Cultural Provincial de Rawson



La Subsecretaría de Cultura de Chubut inauguró las muestras correspondientes al mes de julio en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson. Se trata de las propuestas fotográficas “Sin Red”, del fotógrafo Pablo Renny, y “Dragones en la Patagonia”, del artesano, poeta y fotógrafo Pedro Tagliabúe, que pueden ser visitadas por la comunidad con entrada libre y gratuita.

La muestra “Sin Red” propone un recorrido visual por el universo circense, revelando el esfuerzo invisible, la disciplina y la identidad nómada de las familias de circo. A través de sus imágenes, invita a descubrir el detrás de escena de un mundo donde la libertad, el sacrificio y la tradición se entrelazan en una forma de vida única.

La exposición permanecerá abierta hasta el 10 de agosto, en el horario especial de 8 a 19 horas, dispuesto durante el receso invernal. Como complemento, durante los sábados 11, 18 y 25 de julio se desarrollarán actividades especiales con temática circense, destinadas a toda la familia, en el marco de la propuesta Vacaciones en el Centro Cultural Provincial.

Por otra parte, en la galería de la planta alta quedó habilitada la muestra “Dragones en la Patagonia”, de Pedro Tagliabúe.

Radicado en Chubut desde 2011, Tagliabúe ha desarrollado una destacada trayectoria artística vinculada a la artesanía, la poesía y la fotografía. En esta oportunidad, presenta una propuesta que rescata, a través de la fotografía, uno de los símbolos más representativos de la identidad galesa en la provincia: los dragones emplazados en distintos espacios públicos, resaltando su valor histórico, cultural y paisajístico.

La exposición forma parte de las actividades organizadas con motivo de un nuevo aniversario del Desembarco Galés, que se conmemora cada 28 de julio y recuerda la llegada de los 153 inmigrantes galeses a las costas del Golfo Nuevo a bordo del velero Mimosa, en 1865.

Ambas muestras se pueden recorrer con entrada libre y gratuita, de 8 a 19 horas. Además, las instituciones educativas y grupos interesados pueden coordinar visitas guiadas escribiendo previamente al correo electrónico [email protected]