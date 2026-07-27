DEPORTES - EDUCACIÓN - MADRYN

Nueva diplomatura en innovación social en el deporte

Desde la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn invitaron a participar de la Diplomatura en Innovación Social en el Deporte, una propuesta académica desarrollada en conjunto con el Instituto Universitario River Plate (IURP), orientada a quienes buscan fortalecer sus conocimientos.
La propuesta inicia en agosto, tendrá una duración de cuatro meses y se dictará en modalidad virtual con clases sincrónicas de frecuencia quincenal, lo que permitirá la participación de estudiantes y profesionales de distintos puntos del país.
Cabe destacar que está destinada a dirigentes, profesores de educación física, entrenadores, estudiantes y personas vinculadas al ámbito deportivo y social que busquen incorporar herramientas para el diseño, la gestión y el desarrollo de proyectos.
A lo largo de la cursada, los participantes abordarán contenidos relacionados con la innovación social, el liderazgo, la gestión y el deporte como herramienta de transformación social, promoviendo una mirada integral sobre los desafíos actuales de las organizaciones.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del sitio web www.pmyeventos.ar.

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