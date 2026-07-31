Las IA potencian las estafas en las reservas turísticas online

La planificación de un viaje comienza cada vez más en internet, pero también es allí donde crecen los riesgos asociados a las estafas digitales. El avance de la inteligencia artificial ha facilitado la creación de imágenes, sitios web y comunicaciones falsas que pueden resultar difíciles de distinguir de las reales, incluso para usuarios habituados a realizar reservas online.

Un estudio realizado por Airbnb junto con la consultora Ipsos en Argentina analizó el impacto de estas nuevas modalidades de fraude y el nivel de preparación de los viajeros frente a este escenario. Uno de los principales resultados muestra que cerca del 70% de los adultos argentinos no logró identificar correctamente imágenes de alojamientos generadas mediante inteligencia artificial, considerándolas fotografías auténticas.

La investigación también evidencia una creciente preocupación por la sofisticación de los engaños digitales. El 82% de los encuestados considera que actualmente las estafas son más convincentes que hace algunos años y el 62% cree que el desarrollo de la inteligencia artificial las ha vuelto más difíciles de detectar. Aun así, el 57% manifestó sentirse confiado en su capacidad para reconocer un sitio web o un correo electrónico fraudulento, una percepción que el propio estudio pone en discusión a partir de los resultados obtenidos.

La búsqueda de precios más bajos continúa siendo uno de los factores que incrementa la exposición a posibles fraudes. Según la encuesta, alrededor del 70% de los argentinos busca reducir los gastos de sus próximas vacaciones y esa necesidad puede llevar a asumir mayores riesgos durante el proceso de reserva.

En ese contexto, la mitad de los consultados afirmó que estaría dispuesta a realizar una transferencia bancaria directa si eso implica acceder a un descuento. Se trata de un método de pago que, en muchos casos, no ofrece mecanismos de protección frente a operaciones fraudulentas. Además, un 23% reconoció que reservaría alojamiento a través de un sitio web desconocido si encontrara una oferta conveniente.

Las redes sociales también ocupan un lugar cada vez más importante en la planificación de los viajes. El informe señala que el 46% de los argentinos utiliza estas plataformas para buscar inspiración, comparar opciones o elegir destinos. Asimismo, el 22% reconoce que tiene mayor predisposición a reservar un alojamiento cuando la recomendación proviene de un influencer o una figura pública.

Pese a ello, el 60% de los encuestados aseguró que mantiene cierta cautela al momento de realizar pagos por internet, lo que refleja una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a las transacciones digitales y la importancia de utilizar plataformas que incorporen sistemas de protección para usuarios y consumidores.

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad digital, Airbnb trabaja junto a Faro Digital, una organización dedicada a promover el pensamiento crítico y las prácticas responsables en entornos digitales.

Julia D’Amore Bajos, responsable de Cooperación Internacional y líder de proyectos de Faro Digital, explicó que la prevención de fraudes requiere mucho más que herramientas tecnológicas. Señaló que comprender cómo funcionan los entornos digitales, identificar señales de alerta y tomar decisiones con mayor atención son aspectos fundamentales para reducir los riesgos, especialmente en un contexto donde la inteligencia artificial vuelve más sofisticadas las maniobras de engaño.

Frente a este panorama, la plataforma recomienda acceder siempre desde su aplicación o sitio web oficial, evitar enlaces recibidos por canales no verificados, mantener todas las comunicaciones y los pagos dentro de la plataforma y desconfiar de solicitudes de transferencias directas o pedidos de información financiera realizados por fuera de los canales oficiales.

Además, aconseja conocer las herramientas de protección disponibles para los huéspedes y reportar cualquier actividad sospechosa. La combinación de hábitos digitales responsables, información y plataformas seguras aparece hoy como una de las principales estrategias para reducir el riesgo de estafas y garantizar una experiencia de viaje más confiable.