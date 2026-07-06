Lanzaron un concurso literario para chicos de 10 a 15 años

Desde el Ministerio de Educación de Chubut invitaron a equipos directivos, docentes y comunidades educativas de toda la provincia a participar del concurso de escritura “Alumnitos: Argentina, te escuchamos”, una iniciativa que promueve la producción escrita y la creatividad de estudiantes de entre 10 y 15 años, a través de la recuperación de relatos que forman parte del patrimonio cultural de cada región.

La presentación se realizó este jueves 2 de julio, a las 10 horas, en modalidad virtual mediante la plataforma Zoom abierta a todas las instituciones educativas.

La iniciativa busca fomentar la lectura y la escritura como herramientas de expresión, reflexión y construcción de identidad, al tiempo que promueve la valoración de las tradiciones y relatos que conforman la riqueza cultural de los distintos territorios del país.

Con el auspicio del Ministerio de Educación, el certamen representa una oportunidad para que estudiantes de toda la provincia desarrollen su imaginación, fortalezcan sus habilidades de comunicación escrita y compartan historias vinculadas a su entorno y a sus raíces culturales.

Además, la propuesta pone en valor el protagonismo de las nuevas generaciones en la preservación y transmisión de relatos que forman parte de la memoria colectiva de cada comunidad, contribuyendo a fortalecer el sentido de pertenencia y el conocimiento de la diversidad cultural argentina.