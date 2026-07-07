La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

La Selección Argentina tendría tres cambios confirmados para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido clave para seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

El entrenador Lionel Scaloni metería mano en el equipo con los ingresos de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes reemplazarían a Cristian Medina, Thiago Almada y Lautaro Martínez, respectivamente.

La primera modificación sería en el lateral izquierdo, donde Tagliafico volvería a la titularidad en lugar de Medina, en una decisión pensada para darle mayor oficio defensivo al equipo en un cruce de eliminación directa.

En el mediocampo, Paredes ingresaría por Almada, lo que le permitiría a Argentina tener más control y primer pase ante un rival que podría apostar por un bloque compacto y salidas rápidas.

La tercera variante estaría en el ataque: Julián Álvarez ocuparía el lugar de Lautaro Martínez y acompañaría a Lionel Messi en la ofensiva, con la misión de presionar alto y atacar los espacios.

De esta manera, la probable formación de Argentina sería con Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina llega al cruce ante Egipto con la obligación de avanzar y meterse entre los ocho mejores del torneo, en una llave que empieza a exigir máxima concentración y margen de error mínimo.