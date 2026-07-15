La inteligencia artificial también se equivoca

La inteligencia artificial también puede equivocarse; la supercomputadora de Opta, que antes de las semifinales señalaba a Francia como el principal candidato a conquistar el Mundial 2026, deberá recalcular sus proyecciones después de la contundente victoria de España por 2-0, resultado que dejó a los franceses fuera de la final.

Hasta el inicio del encuentro disputado en Dallas, el modelo estadístico de Opta otorgaba a Francia las mayores probabilidades de levantar la Copa del Mundo. Basado en 25.000 simulaciones, estimaba que el conjunto de Didier Deschamps tenía un 34% de posibilidades de ser campeón y un 57,7% de alcanzar la final, por encima de España, Inglaterra y Argentina.

Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que las probabilidades no garantizan resultados. España dominó el partido, se impuso por 2-0 y frustró el objetivo francés de disputar su tercera final mundialista consecutiva. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se convirtió así en el primer finalista del torneo y dejó sin efecto el escenario que la inteligencia artificial consideraba más probable.

Pese a esta eliminación, el supercomputador volvió a demostrar una elevada capacidad predictiva en otra variable clave: había anticipado correctamente que Francia, España, Inglaterra y Argentina serían los cuatro semifinalistas del Mundial, un pronóstico realizado antes de disputarse los cuartos de final.

Ahora el modelo actualizó nuevamente sus estimaciones con un escenario completamente distinto. España ya tiene asegurado un lugar en la final y espera al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra, que definirá al segundo finalista. Tras la eliminación del favorito inicial, las probabilidades de consagración se concentrarán entre esos tres seleccionados.

El sistema desarrollado por Opta procesa millones de datos estadísticos de equipos y futbolistas y ejecuta 25.000 simulaciones después de cada jornada. Variables como rendimiento reciente, producción ofensiva, solidez defensiva, antecedentes y fortaleza del rival alimentan un algoritmo que recalcula permanentemente las opciones de cada selección.

La caída de Francia representa un buen ejemplo de los límites de estos modelos. Aunque las simulaciones permiten estimar escenarios con un alto grado de precisión, el fútbol mantiene un componente impredecible que ningún algoritmo puede eliminar. España aprovechó esa incertidumbre, derrotó al equipo que la inteligencia artificial consideraba favorito y quedó a un solo partido de conquistar el Mundial 2026.