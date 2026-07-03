Karina Milei convocó a la mesa política



La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión de la mesa política oficialista para el próximo martes, en el primer encuentro del órgano tras la renuncia de Manuel Adorni y que marcará el debut de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete.

Fuentes oficiales, de acuerdo a lo que pudo consignar Agencia Noticias Argentinas, no precisaron el horario porque en esa jornada podría jugar la Selección Argentina. Pero confirmaron que el cónclave se desarrollará con el objetivo de comenzar a delinear la agenda legislativa que Javier Milei pretende desarrollar en la última parte del año.

Esta clase de encuentros con los principales referentes de La Libertad Avanza permanecían suspendidos desde hace tres semanas en medio del desgaste y posterior salida del ex jefe de Gabine Adorni, cercado por denuncias sobre el incremento de su patrimonio y en un estado anímico maltrecho, sin línea defensiva.

Mientras que Santilli, quien ya participaba de estos cónclaves en su anterior cargo como ministro del Interior, asistirá bajo la conducción del equipo de ministros y funcionarios en carácter de ministro coordinador.

Un dato no menor: los encuentros del comando político se habían interrumpido tras la cita del pasado 11 de junio. Fue justo en la semana en la que Adorni reconoció públicamente haber ahorrado 500.000 dólares «en negro» para justificar la adquisición de inmuebles y viajes gracias a una inversión en bitcoins.

La versión no colmó las expectativas de Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, quien le objetó a Adorni su “débil” explicación para incrementar su patrimonio en muy poco tiempo. Existió tensión pese a que el oficialismo se ocupó de dar a conocer una foto con una torta de cumpleaños, con motivo del aniversario de la ex ministra de Seguridad.