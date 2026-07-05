Franco Colapinto logró el 9° puesto en el GP de Gran Bretaña

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, culminó un excelente Gran Premio de Gran Bretaña y, en un cierre con grandes movimientos en la cabeza de la carrera, pudo terminar noveno y sumar dos puntos al final de la novena fecha de la Fórmula 1.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el pilarense había largado decimonoveno y se mantenía undécimo sobre el final, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, aunque la penalización del Mercedes de Kimi Antonelli y el despiste del Red Bull de Max Verstappen le permitieron sumar dos puntos.

En los primeros puestos, el ganador de la competencia fue el monegasco Charles Leclerc, que sumó la novena victoria de su carrera luego de una gran largada, mientras que el podio lo completaron el Mercedes de George Russell y la Ferrari de Lewis Hamilton.