Fatal incendio forestal en Almería, al sur de España

Al menos 19 personas murieron en un gran incendio forestal que se declaró en Los Gallardos, provincia de Almería, en la región andaluza, al sur de España, informó el servicio local de emergencias.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó que recibió los primeros avisos del incendio alrededor de las 17:00 hora local (15:00 GMT) del jueves.

Un primer balance, dado a conocer por la agencia de noticias Xinhua la noche del jueves, daba 12 muertos, en tanto que Reuters publicaba ya este viernes por la mañana que el número de víctimas fatales ascendía a 19.

Avivado por las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos, el incendio se propagó rápidamente al municipio vecino de Bédar.

El Gobierno regional activó el Nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), evacuó Bédar y varias poblaciones cercanas. También cerró temporalmente tramos de la autopista A-7 y la carretera N-340A.

Según un comunicado oficial, algunas de las víctimas fueron encontradas dentro de vehículos envueltos en llamas.

Las labores de extinción continuaron durante la noche del jueves -jornada durante la cual se declaró el incendio- con el despliegue de equipos terrestres, aeronaves y helicópteros de extinción del Plan INFOCA para contener el fuego.

Las autoridades judiciales abrieron una investigación para determinar la causa del incendio e identificar formalmente a las víctimas.

Los servicios de emergencia permanecen en alerta al continuar las labores de extinción.