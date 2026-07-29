El turismo receptivo habría sido récord en el 1º semestre

Según datos de la Dirección de Mercados y Estadísticas de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, durante el primer semestre de 2026, el turismo receptivo marcó un hito sin precedentes en la Argentina.

Con datos basados en información proporcionada por Migraciones, la llegada de visitantes residentes en países no limítrofes alcanzó la cifra de 1.434.001 turistas entre enero y junio.

El registro no solo representa un crecimiento en el flujo internacional, sino que supera el mejor desempeño de los últimos 25 años, alcanzado en 2019 previo a la pandemia, cuando habían arribado 1.383.748 viajeros de mercados lejanos.

Cielos abiertos y apertura de mercados

Al evaluar los resultados, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, atribuyó el desempeño a los ejes fijados por la gestión nacional: «Este resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei: abrir la Argentina al mundo.»

Además, Scioli remarcó el impacto macroeconómico de la afluencia de viajeros internacionales: «Los cielos abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visados y la promoción turística que llevamos adelante con el Inprotur en los principales mercados internacionales hicieron posible este récord. Más conectividad, más turistas, más empleo, más divisas y más oportunidades para la Argentina.»

Composición del receptivo y emisores clave

En el acumulado global de la primera mitad del año, Argentina contabilizó un total de 3.115.089 turistas extranjeros. Un dato sobresaliente de la estadística es que casi la mitad del receptivo total provino de destinos no limítrofes, consolidando una diversificación relevante frente a la demanda de los países limítrofes tradicionales.

En el ranking de los principales emisores de larga distancia, los tres mercados líderes durante los primeros seis meses fueron: Estados Unidos en primer lugar, mientras que España y Perú en segundo y tercer puesto.