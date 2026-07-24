El Bingo abre buscando llegar a los 30 millones para su pozo

Este fin de semana, el Bingo Municipal de Puerto Madryn, ubicado en Belgrano 585, volverá a abrir sus puertas con su horario especial de invierno. Con un pozo acumulado de 29.564.475,00 pesos, el tradicional espacio de entretenimiento recibirá a turistas y residentes el viernes 24 y el sábado 25, de 22 a 4 horas, mientras que el domingo 26 de julio funcionará de 17 a 22 horas. En esta última jornada, además, quienes asistan podrán llevar mate y adquirir bandejas dulces en la barra.

Durante los tres días se realizarán distintas jugadas con premios especiales. Cada cartón tendrá un valor de 500 pesos y, como incentivo adicional, la primera jugada de cada velada se disputará con un cartón de obsequio, que otorgará premios de 5.000 pesos para la línea y de 8.000 pesos para el bingo.

Asimismo, habrá premios especiales, entre los que se destacan una superlínea de 10.000 pesos y bingazos con valores que oscilarán entre los 20.000 y los 30.000 pesos.

En cuanto a los premios mayores, el pozo acumulado se entregará en la bolilla 40 inclusive. Además, se pondrán en juego premios adicionales, como la línea rápida, que otorgará el 2% del pozo hasta la bolilla 8 inclusive, y un premio equivalente al 5% del pozo para quienes completen el bingo entre las bolillas 41 y 42 inclusive.

Cabe recordar que el ingreso al Bingo Municipal está permitido únicamente para personas mayores de 18 años.