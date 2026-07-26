Detenido por intento de asalto en Puerto Madryn

Un violento intento de robo ocurrido en el barrio Pujol II de Puerto Madryn terminó con un joven de 24 años detenido, acusado de haber amenazado a una mujer utilizando un perro de raza pitbull durante el asalto.

El procedimiento se inició alrededor de las 5:18, cuando personal de la Comisaría Segunda fue alertado por el Centro de Monitoreo sobre un presunto robo con arma de fuego en la plaza ubicada en la intersección de las calles Chile y El Maitén.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos jóvenes sentados en un banco, uno de ellos acompañado por un pitbull. Ante las características aportadas en el alerta, los uniformados procedieron a identificarlos y realizaron una requisa preventiva para determinar si alguno portaba un arma de fuego. La inspección arrojó resultado negativo.

Posteriormente, la denunciante relató que momentos antes caminaba hacia su domicilio junto a un amigo cuando fue sorprendida por detrás por un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso. Según su testimonio, el agresor la sujetó del cuello y le exigió la entrega de sus pertenencias.

La mujer indicó que respondió que no llevaba objetos de valor, momento en el que el asaltante habría ordenado al pitbull que atacara al joven que la acompañaba. Si bien el animal no alcanzó a lesionarlo, la situación generó momentos de extrema tensión antes de que el sospechoso escapara del lugar.

Con los datos aportados por la víctima y las averiguaciones realizadas en la zona, la Policía procedió a la detención de Michael A., de 24 años, quien fue trasladado a la dependencia policial.

El detenido permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención, instancia en la que la Justicia evaluará la legalidad del procedimiento y definirá las medidas procesales correspondientes.