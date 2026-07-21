Detenido por conducir alcoholizado una moto robada

Un hombre de 26 años fue detenido este lunes por la noche en Puerto Madryn luego de ser interceptado mientras conducía una motocicleta con pedido de secuestro activo. Además iba sin patente y alcoholizado.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20, durante un operativo de control de tránsito e identificación de personas realizado por efectivos de la Comisaría Primera en la intersección de Bouchard y Sarmiento.

Los policías detuvieron la marcha de una motocicleta Yamaha de 125 cc que circulaba sin chapa patente. Al solicitar la documentación, el conductor manifestó que no contaba con ella, por lo que se requirió la intervención del personal de la División Sustracción Automotores.

Tras la verificación, los especialistas confirmaron que el motovehículo registraba un pedido de secuestro activo.Además, al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,30 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición de la fiscal de turno, Melina Leiva, el hombre, identificado como Diego Nicolás M., de 26 años, fue detenido e imputado por el delito de encubrimiento.