Cómo evitar que usen tus fotos para crear imágenes con IA

Meta presentó el martes su primer modelo de IA para imágenes, desarrollado por Meta Superintelligence Labs, en un intento por competir con modelos como GPT Images 2.0 de OpenAI y Nano Banana 2 de Google en la carrera por la generación de imágenes mediante IA.

El nuevo modelo, denominado Muse Image, se ha lanzado con integraciones profundas en la aplicación de Instagram. Como parte de esta actualización, los perfiles públicos de Instagram ahora se incluyen automáticamente como fuente de material para las remezclas generadas por IA. Lo único que hay que hacer es etiquetar el perfil de tu cuenta en una solicitud (si es público) y así se podrá utilizar la IA de Meta para generar una imagen con tu imagen.

Meta presenta esta función como una forma divertida de personalizar las creaciones con imágenes de personas reales. “Tanto si quieres diseñar una invitación personalizada para un evento, crear una maqueta de un concepto creativo colaborativo o generar un gráfico personalizado, al etiquetar un nombre de usuario permites que Meta AI utilice fotos públicas para crear un elemento visual listo para publicar”, reza una de las entradas del blog de Meta sobre la nueva herramienta de IA.

Cómo evitar que Meta use tus imágenes de IG para su IA

Si quieres evitar que la IA genere contenido a partir de tus publicaciones de Instagram sin tener que cambiar tu cuenta a privada, tendrás que explorar los ajustes de la aplicación. Abre la aplicación de Instagram, pulsa tu perfil y, a continuación, pulsa las tres líneas situadas en la esquina superior derecha de la pantalla. A continuación, desplázate hacia abajo hasta la pestaña Compartir y reutilizar. Aquí es donde deberías ver una sección titulada Permitir que otras personas utilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta, con un interruptor para las Publicaciones y otro para los Reels.

Meta retira el cifrado en los DMs de Instagram

El centro de ayuda de Instagram incluye más detalles sobre cómo afectará esta función a los usuarios, indicando que “es posible que otras personas puedan crear contenido a partir de tu contenido de Instagram utilizando funciones de IA en Meta” si mantienes tu cuenta pública y con la configuración predeterminada. (Una versión archivada anteriormente de esta página, de 2025, no incluye un texto similar centrado en la IA).

Aunque cambiar tu cuenta a privada o ajustar tu configuración evitará que se generen imágenes adicionales, las imágenes ya existentes creadas con IA a partir de tu contenido no se eliminarán.

También cabe destacar que los usuarios de Instagram podrían estar remezclando tus imágenes mediante IA sin que tú lo sepas. “No se te notificará el contenido creado mediante las funciones de IA de Meta”, reza la página de ayuda de la empresa. De los numerosos aspectos de esta implementación que me incomodan, el hecho de que ni siquiera se reciba una notificación cuando alguien hace esto me parece la señal de alarma más grave de todas.

Aunque resulta abrumador lo a menudo que las empresas te obligan a darte de baja del entrenamiento de la IA, en lugar de darte de alta (al igual que Google Search ahora almacena archivos multimedia subidos, como los procedentes de búsquedas inversas de imágenes, para entrenar su IA) como opción predeterminada para los consumidores, vale la pena desactivar este nuevo interruptor de inmediato si quieres evitar que se generen contenidos adicionales basados en tus fotos y videos de Instagram.