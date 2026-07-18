Colapinto largará undécimo en la carrera del GP de Bélgica

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y largará undécimo en la carrera del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto quedó en el decimotercer lugar, pero comenzará dos posiciones adelante debido a las penalizaciones que arrastran el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren).

El argentino, que venía de tener una discreta actuación en la práctica libre 3, comenzó la clasificación con un decimotercer lugar en la Q1, donde registró un tiempo de 1:46,795.

Ya en la Q2, Colapinto no pudo mejorar mucho su tiempo, ya que giró en 1:43,692 y quedó muy lejos de los 10 primeros que avanzaron a la tanda clasificatoria final.

De todas maneras, se vio beneficiado por las penalizaciones de Hadjar y Norris, por lo que iniciará undécimo y con buenas posibilidades de sumar puntos.

En lo que respecta a las primeras posiciones, la pole position quedó en manos del italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), gracias a su registro de 1:44,361.

Es por esto que el italiano, que busca consagrarse como el campeón más joven en la historia de la categoría, intentará reencontrarse con la victoria luego de tres fechas y varios problemas en su monoplaza que lo hicieron perder muchos puntos.

En la segunda posición quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó a 317 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

La carrera del GP de Bélgica está programada para este domingo a las 10 de la mañana.

Así largarán en el GP de Bélgica

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- George Russell (Mercedes)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lewis Hamilton (Ferrari)

6- Oscar Piastri (McLaren)

7- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8- Gabriel Bortoleto (Audi)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Franco Colapinto (Alpine)

12- Lando Norris (McLaren)

13- Nico Hulkenberg (Audi)

14- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

15- Oliver Bearman (Haas)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Valtteri Bottas (Cadillac)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Isack Hadjar (Red Bull)

21- Fernando Alonso (Aston Martin)

22- Lance Stroll (Aston Martin)