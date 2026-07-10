Aumenta a 3.889 el número de fallecidos tras el terremoto en Venezuela

El número de fallecidos por el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.889, informó hoy jueves el Gobierno venezolano.

De acuerdo con el parte oficial, la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y el número de familias atendidas en 86.794, mientras que 16.891 personas permanecen en 89 campamentos transitorios.

El balance fue publicado a través del canal en Telegram del presidente de la Asamblea Nacional y del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, Jorge Rodríguez.

Sobre la infraestructura, el informe registra 17.907 personas sin vivienda, 856 edificios dañados, 190 de ellos colapsados.

En cuanto al personal de seguridad ciudadana desplegado en las zonas afectadas, el reporte indica que hay 30.076 efectivos, 3.931 rescatistas internacionales y 29.344 voluntarios.

Desde el 24 de junio, cuando se registraron los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, se han reportado 1.142 réplicas.