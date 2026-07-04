Animalito e’ dios



Un nuevo tiburón caminante localizado frente a la costa de Papúa Nueva Guinea acaba de ampliar el catálogo de una de las ramas más singulares de los escualos. La especie, descrita en el Journal of the Ocean Science Foundation, ha sido identificada como Hemiscyllium dudgeonae, un pequeño tiburón de arrecife capaz de desplazarse con sus aletas cuando la marea deja aisladas algunas plataformas coralinas.

El hallazgo se produjo durante una inmersión en los arrecifes del sureste del país, donde un equipo de buceadores buscaba otra especie conocida como tiburón caminante de Michael. En la oscuridad del fondo, los investigadores observaron un ejemplar marrón con manchas que no encajaba con el patrón esperado. Aquella primera captura abrió la puerta a una sospecha científica: podía tratarse de un animal no descrito hasta la fecha.

Christine Dudgeon, investigadora de la University of the Sunshine Coast, relató a Live Science la sorpresa del momento: «Estaba muy emocionada. No miré muy de cerca el patrón y lo capturé rápidamente para llevarlo de vuelta al barco». Después, la doctoranda Jess Blakeway advirtió que el dibujo corporal era distinto y avisó a su compañera: «Chris, es diferente».

Un patrón distinto

La clave no estaba solo en la apariencia general, sino en la distribución de las marcas sobre la piel. Según explicó Dudgeon, «el tiburón caminante de Michael tiene estampado de leopardo y el tiburón caminante de Dudgeon tiene pequeñas rayas blancas y puntos marrones por todo el cuerpo». Al principio, el equipo no podía descartar que se tratara de una variación aislada, pero las siguientes prospecciones cambiaron el escenario.

Durante los dos días posteriores, los científicos encontraron otros 11 ejemplares en tres puntos diferentes de los arrecifes. Había machos, hembras, juveniles y adultos, todos con el mismo diseño corporal. Esa repetición del patrón permitió reforzar la hipótesis, que después fue contrastada mediante análisis genéticos en Australia. Al comparar su ADN con el de las otras nueve especies conocidas de tiburones caminantes, los investigadores confirmaron que estaban ante una décima especie.

Cómo camina un tiburón

Estos animales no caminan como un vertebrado terrestre, pero sí utilizan sus aletas pectorales y pélvicas para avanzar sobre el fondo y atravesar zonas de arrecife muy poco profundas. A veces, con unos pocos centímetros de agua. Esta capacidad resulta especialmente útil durante la bajamar, cuando partes del coral quedan separadas de aguas más profundas y el oxígeno disponible puede variar de forma brusca. Dudgeon subrayó la relevancia del descubrimiento: «Este hallazgo es emocionante porque muchas especies nuevas de peces, y en particular de tiburones y rayas, suelen ser de aguas profundas».

El Hemiscyllium dudgeonae solo se ha documentado por ahora en tres localizaciones de Papúa Nueva Guinea, por lo que los investigadores quieren seguir estudiando su distribución real. Si su área de presencia resulta ser muy limitada, la especie podría ser vulnerable a la degradación de los arrecifes, el cambio climático o la sobrepesca. Para Dudgeon, el hallazgo también recuerda que los tiburones son un grupo mucho más diverso de lo que suele imaginarse: «Muy pocas especies son peligrosas para los humanos y son un grupo de animales maravillosamente amplio y ecléctico. Siguen sorprendiéndonos y fascinándonos».