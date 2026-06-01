PUERTO MADRYN - VELERO ENCALLADO

Velero varado en la costa de Puerto Madryn

Las inclemencias del clima y el oleaje registrados durante las últimas horas en Puerto Madryn provocaron que un velero de gran porte se desprendiera de su fondeo y terminara encallado sobre la costa.

Se trata de la embarcación «Alma Mía», que se encontraba anclada frente al sector norte de la ciudad, a la altura del Club Náutico Atlántico Sud.

Por causas vinculadas a las adversas condiciones meteorológicas, el velero se soltó y fue arrastrado por el mar hasta quedar varado en la playa ubicada frente a la pesquera Mirabella.

El incidente fue advertido durante las primeras horas de este lunes por vecinos y personas que circulaban por la zona costera, quienes observaron la embarcación apoyada sobre la arena.

Fuente: Canal12

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