Valeria Lynch fue distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

En un emotivo homenaje realizado en el Palacio Libertad, Valeria Lynch recibió de manos del Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, la declaración de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el máximo reconocimiento destinado a figuras cuya obra dejó una huella profunda en el patrimonio cultural del país.

La artista recibió el tributo rodeada por familiares, colegas autoridades y admiradores que acompañaron una noche dedicada a celebrar una trayectoria excepcional. Desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las voces más reconocidas de habla hispana, Lynch construyó un recorrido artístico que trascendió generaciones y fronteras.



El acto

Entre aplausos, canciones y anécdotas, la ceremonia tuvo momentos de fuerte emoción para la artista y el público que colmó el Auditorio Nacional. La voz de Valeria Lynch volvió a sonar en el Palacio Libertad, esta vez para celebrar un repertorio que acompañó distintas etapas de la vida de miles de argentinos y que forma parte de la memoria afectiva de varias generaciones.

Durante el acto, el Secretario Cifelli destacó la dimensión artística y el legado de la cantante al entregarle la distinción. “Pocas artistas han logrado construir un vínculo tan profundo con el público como Valeria Lynch, ella forma parte de la historia cultural de los argentinos. Su voz, sus canciones y su trayectoria acompañaron a generaciones enteras y trascendieron las fronteras de nuestro país. Este reconocimiento es un homenaje a una trayectoria extraordinaria y a un legado que continúa inspirando a nuevos artistas”, expresó.

Tras recibir la distinción, Valeria Lynch agradeció al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; a la directora del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio; a su equipo de trabajo, a su familia, a su pareja Mariano Martínez y al público presente en el Auditorio Nacional. «¿Qué haríamos los artistas sin ustedes, que nos ponen en este lugar? Les agradezco infinitamente que estén siempre a mi lado”, expresó.

La cantante también reflexionó sobre el camino recorrido y el vínculo construido con su público a lo largo de los años. “Tanta música compartida, tantos años. De eso se trata, de seguir adelante a pesar de todo, de amar con pasión lo que uno hace. Sin ustedes no sería nada. Gracias de todo corazón”, compartió con emoción antes de recibir una nueva ovación de los asistentes.

Una carrera de medio siglo

Dueña de una carrera marcada por la versatilidad, brilló tanto en la música popular como en la comedia musical. Fue protagonista de títulos emblemáticos como Hair, Jesucristo Superstar, Evita, El beso de la mujer araña y Sunset Boulevard, espectáculo que se convirtió en uno de los mayores éxitos del teatro musical argentino y le valió múltiples reconocimientos.

Su consagración internacional llegó en los años ochenta, cuando sus canciones comenzaron a sonar en toda América Latina. Con más de 40 discos de Oro y Platino, una presentación histórica en el Carnegie Hall de Nueva York, el Gran Prix del Festival Yamaha de Tokio y el Premio Grammy a la Excelencia Musical, su nombre quedó asociado a algunos de los mayores hitos de la música en español.

Pero más allá de los premios y las cifras, la vigencia de Valeria Lynch se explica por un repertorio que forma parte de la memoria afectiva de millones de personas. Sus temas siguen encontrando con nuevas generaciones de oyentes.



Esenciales

La ceremonia se desarrolló en el marco de una nueva edición de Esenciales, el ciclo del Palacio Libertad dedicado a evocar figuras fundamentales de la música popular. Para la ocasión se presentó un concierto sinfónico especialmente concebido para recorrer la vida y obra de la cantante, con arreglos y dirección musical de Gaspar Scabuzzo. A medida que avanzaba el repertorio, el público acompañó con aplausos y coreó varios de los temas más emblemáticos de Lynch, transformando la propuesta en una celebración colectiva de su legado artístico.

Las interpretaciones estuvieron a cargo de Natalia Cociuffo, Sol Bardi, Amal, Sergio Miranda y Jessica Yacovino, acompañados por un ensamble integrado por cuerdas, vientos, percusión y banda. El resultado fue una relectura contemporánea de clásicos como Ámame en cámara lenta, Háblame de amor, La extraña dama, Mentira y Piensa en mí, canciones que despertaron la participación espontánea de los asistentes.

Como cierre, y en uno de los instantes más celebrados de la noche, Valeria Lynch subió al escenario para interpretar Me das cada día más, desatando una nueva ovación de un auditorio que siguió cada estrofa y coronó el homenaje de pie.

La distinción reconoce no solo el recorrido artístico de Valeria Lynch, sino también su aporte a la formación de nuevas generaciones a través de sus escuelas de integración artística, una tarea que desarrolla desde hace más de veinticinco años.

Esta distinción se suma a las entregadas recientemente a referentes fundamentales de la vida cultural del país como Mirtha Legrand, Luis Brandoni, Lalo Schifrin, Aldo Sessa, Mauricio Wainrot, Eduardo Costantini, Moria Casán y Lía Jelín.