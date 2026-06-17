Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la prohibición del uso de redes sociales para los menores de 16 años. Starmer dijo que la medida, que se espera entrará en vigor a principios de 2027, es «el paso correcto para el país» y la mejor forma de mantener a los niños seguros en internet.

«Una prohibición total es la decisión correcta», declaró Starmer. «No estoy dispuesto a comprometer la seguridad y la felicidad de nuestros hijos», añadió en un comunicado televisado.

La medida surge en medio de crecientes preocupaciones por el contenido dañino que los niños pueden encontrar en las redes sociales y sigue el ejemplo de Australia, que se convirtió en el primer país del mundo donde entró en vigor una prohibición similar a finales de 2025.

¿Qué plataformas estarán prohibidas?

Según informó el gobierno, la prohibición abarcará plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X.

Aún no se ha publicado una lista exhaustiva de las plataformas afectadas. Sin embargo, el gobierno indicó que se aplicará a aquellas «cuyo propósito sea facilitar la interacción social y que permitan a los usuarios publicar contenido».

Las medidas también exigirán que las plataformas impidan que los menores realicen transmisiones en directo, incluso en plataformas de videojuegos.

El gobierno anunció que se bloquearán las funciones que permiten a desconocidos comunicarse con menores de 16 años. Estas restricciones también estarán activadas por defecto para los menores de 17 años «para evitar un cambio drástico a los 16».

Añadió que también se están estudiando toques de queda nocturnos y restricciones al «desplazamiento infinito» para menores de 18 años, y que se ofrecerán más detalles al respecto en julio.

Los chatbots de IA para «acompañamiento romántico», diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol con los usuarios, deberán exigir una edad mínima de 18 años.

Además, los chatbots de IA deberán restringir las «funciones íntimas» para menores de 18 años, según informó el gobierno.

El gobierno aclaró que no tenía intención de incluir servicios de mensajería como WhatsApp y Signal en la prohibición de las redes sociales.

La mayoría de las plataformas de redes sociales ya exigen que los menores sean mayores de 13 años para crear una cuenta y usar sus servicios.

¿Cómo será aplicada la prohibición?

El primer ministro afirmó que las medidas no impedirán que ningún menor volverá a acceder a las redes sociales, pero dijo que, aun así, era importante actuar.

Para poder aplicar la prohibición el gobierno indicó que se utilizarán medidas de «verificación de edad altamente efectivas» para comprobar la edad de los usuarios de redes sociales.

Esto generalmente implica exigir a las empresas que utilicen tecnología que pueda estimar o verificar con precisión la edad de una persona, como el escaneo facial o la solicitud de identificación.

Se le ha pedido a las autoridades reguladoras que realicen un estudio rápido para identificar las mejores maneras de verificar si una persona es mayor de 16 años.

Varias plataformas, incluidos sitios pornográficos, ya están obligadas a realizar estas comprobaciones para evitar que los menores accedan a material para adultos. Y las autoridades han multado a varias plataformas por incumplir estos requisitos.

Sin embargo, han surgido preocupaciones sobre el uso de herramientas como las redes privadas virtuales (VPN) para sortear los bloqueos del Reino Unido.

El gobierno ha declarado que aprenderá de la experiencia australiana, donde algunos niños afirman poder acceder a sitios web que deberían estar bloqueados.

Y en Australia se ha informado que los adolescentes están logrando eludir los sistemas de restricción de edad.