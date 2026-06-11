Prueban en humanos la primera vacuna diseñada con IA

Un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Cambridge desarrolló una vacuna diseñada al 100% por inteligencia artificial (IA), la cual es capaz de generar protección inmune contra familias enteras de virus, no solo contra una cepa concreta.

La vacuna creada con IA superó recientemente su primer ensayo clínico en humanos, una prueba de fase I con 39 voluntarios sanos que demostró que es segura y capaz de provocar una respuesta inmune. El estudio fue publicado en la revista Journal of Infection.

Para dejar de correr detrás de las variantes

En los últimos 20 años el mundo sufrió tres grandes brotes: el SARS en 2002, el MERS en 2012 y el COVID-19 a partir de 2020. Cada vez que el virus muta, las vacunas existentes se quedan parcialmente desfasadas y los fabricantes corren siempre detrás de las variantes, sin poder adelantarse.

El objetivo es terminar con la carrera constante entre las vacunas y las mutaciones del virus. «Hemos convertido el desarrollo de vacunas de algo reactivo a algo a prueba de futuro. Nuestras vacunas seguirán proporcionando protección contra los virus incluso cuando muten en nuevas cepas», aseguró Jonathan Heeney, uno de los autores principales del artículo.

Cómo se creó la vacuna con IA

La vacuna se llama pEVAC-PS y fue desarrollada por DIOSynVax, empresa fundada en la Universidad de Cambridge.

Un algoritmo de aprendizaje automático analizó datos genéticos virales procedentes de programas de vigilancia global para identificar los puntos que todos los coronavirus comparten y que el virus no puede cambiar sin perder su capacidad de infectar.

El resultado fue un «superantígeno artificial», diseñado desde cero por la máquina, el cual no existe en ningún coronavirus real, pero que contiene las señas de identidad comunes a toda la familia.

De esta manera, se espera que si el sistema inmune aprende a reconocer esas estructuras conservadas, pueda defenderse de cualquier variante futura o incluso de un coronavirus completamente nuevo, incluidos los que aún no han llegado a los humanos.

Los participantes del ensayo mostraron respuestas inmunes no solo frente al SARS-CoV-2 y el SARS, sino también frente a coronavirus de murciélago con potencial de salto zoonótico.

Cómo actúa la vacuna creada con IA

La vacuna llega al cuerpo en forma de ADN (y no de proteína ni de ARN mensajero como las vacunas de Pfizer o Moderna). Una pequeña instrucción genética entra en las células humanas y le dice al organismo que fabrique ese antígeno artificial. El sistema inmune lo detecta, lo estudia y genera anticuerpos.

La dosis se administra directamente en la piel mediante un dispositivo que consta de un sistema de inyección de chorro microfluídico, que usa presión de líquido a alta presión para atravesar la piel sin agujas.

Las ambiciones del proyecto van mucho más lejos que el COVID, ya que, según aseguran los científicos, la misma estrategia computacional podría aplicarse a otras familias de virus, incluidos el Ébola y la gripe.

El siguiente paso serán ensayos de fase II con mayor número de participantes y poblaciones más diversas para poder confirmar la magnitud de la respuesta inmune y su duración en el tiempo.