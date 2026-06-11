Proyectarán en el Ecocentro un documental sobre la pesca de langostinos en Rawson

Este viernes 12 de junio a las 19:30 horas, en el Ecocentro Puerto Madryn, se proyectará “Captura Salvaje”, un docu-reality de seis episodios que sumerge al espectador en el universo extremo de la pesca del langostino en Puerto Rawson, una actividad de alto riesgo y enorme relevancia económica para la Argentina que, sin embargo, permanece poco conocida para gran parte del público.

La proyección será con entrada libre y gratuita, posible gracias a gestiones realizadas ante la productora Story Lab, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (Cafach).

Cada episodio tiene entre 20 y 25 minutos de duración y el relato se desarrolla en tiempo real a bordo de la flota pesquera regional, combinando tensión, épica y realidad. Los desafíos de la pesca en alta mar, las condiciones meteorológicas adversas y las decisiones críticas conforman el día a día de un sector que, según la producción, genera más de 2.000 millones de dólares anuales para la economía nacional.

“Captura Salvaje” obtuvo recientemente un galardón internacional en la categoría “Short Form” en los “New York Festivals TV & Film Awards”, compitiendo contra producciones de primer nivel mundial.