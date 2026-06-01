Presentaron nueva plataforma para articular a las escuelas, la ciencia y las comunidades

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Chubut presentaron de manera oficial la Plataforma Educativa “Ideas Puente”, una propuesta destinada a fortalecer la vinculación entre las escuelas, el sistema científico-tecnológico y las necesidades reales de las comunidades chubutenses.

La plataforma “Ideas Puente” (www.chubut.edu.ar/ideaspuente) fue creada con el objetivo de generar un espacio de articulación entre el sistema educativo, el ámbito científico-tecnológico y el entramado productivo y social de la provincia, promoviendo el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos con impacto comunitario.

La iniciativa representa una herramienta fundamental para fortalecer el vínculo entre la educación, la ciencia y el desarrollo territorial, generando oportunidades para que los estudiantes participen activamente en la búsqueda de soluciones a problemáticas reales de sus comunidades.

Además, “Ideas Puente” promueve el trabajo articulado entre instituciones educativas, organismos científicos y sectores productivos, fomentando una formación más cercana a las demandas actuales y potenciando capacidades vinculadas a la innovación, la creatividad y el compromiso social.



Acto oficial

El acto se desarrolló en el Auditorio “Héroes de Malvinas” del Ministerio de Educación en Rawson y contó con la participación de autoridades provinciales, representantes de universidades, equipos directivos, docentes e instituciones vinculadas al desarrollo científico, tecnológico y productivo de la provincia.

Durante la jornada estuvieron presentes el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta; el subsecretario de Planeamiento y Políticas Educativas, Martín Larmeu; la subsecretaria de Articulación Científica y Tecnológica, María Georgina Davies Sala; y la subsecretaria del Ministerio de Producción, Nadine Serón.

Asimismo, acompañaron representantes de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de la Universidad del Chubut, junto a organismos provinciales, áreas técnicas y docentes de escuelas secundarias de Rawson.