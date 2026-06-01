Miami podría perder miles de millones de dólares por el sargazo a sus playas

Las playas de Miami y del sur de Florida se preparan para enfrentar una de las temporadas de sargazo más intensas de las últimas décadas. El fenómeno, que ya comenzó a observarse en distintos sectores del litoral, genera preocupación entre autoridades, empresarios turísticos, científicos y residentes debido al posible impacto ambiental y económico sobre uno de los destinos más visitados de Estados Unidos.

Diversos estudios realizados por universidades y centros oceanográficos norteamericanos advierten que el verano de 2026 podría registrar cifras históricas en la llegada de estas macroalgas a las costas del Atlántico y el Caribe. Las previsiones científicas indican que la biomasa del denominado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico alcanzó niveles récord durante los primeros meses del año, situación detectada mediante monitoreos satelitales realizados en el océano.

El fenómeno ya comienza a hacerse visible en playas como Miami Beach y South Pointe Park, donde cuadrillas de limpieza trabajan diariamente para retirar toneladas de algas acumuladas sobre la arena. La presencia masiva de sargazo altera el aspecto habitual de las playas, modifica el color del agua y genera fuertes olores producto de la descomposición natural de las algas.

Causas y consecuencias

Especialistas explican que el crecimiento acelerado del sargazo está relacionado con distintos factores ambientales, entre ellos el aumento de la temperatura oceánica, las alteraciones en las corrientes marinas y la presencia de nutrientes provenientes de sistemas fluviales del Atlántico. Aunque históricamente el sargazo formó parte del ecosistema marino del Atlántico Norte, durante los últimos años comenzó a expandirse de manera extraordinaria, convirtiéndose en una problemática recurrente para numerosos destinos turísticos.

El impacto económico aparece como una de las principales preocupaciones para la industria turística de Florida. Analistas del sector advierten que la acumulación masiva de algas podría provocar cancelaciones de viajes, caída en reservas hoteleras y menor actividad en restaurantes y servicios recreativos vinculados al mar.

Las pérdidas potenciales preocupan especialmente en destinos cuya economía depende fuertemente del turismo de playa. Algunas proyecciones internacionales incluso estiman que el impacto indirecto del fenómeno podría representar miles de millones de dólares para la actividad turística regional si las condiciones continúan agravándose durante el verano.

La situación también obliga a los gobiernos locales a incrementar los recursos destinados a limpieza y mantenimiento costero. El condado de Miami-Dade destina cada año millones de dólares para operativos de recolección de algas en las principales zonas turísticas. Sin embargo, especialistas reconocen que la velocidad de acumulación del sargazo supera en muchas ocasiones la capacidad de respuesta de los equipos de limpieza.

El problema no se limita únicamente a Florida. Destinos turísticos del Caribe mexicano, Cancún, Playa del Carmen y Tulum también enfrentan desde hace años temporadas intensas de sargazo que afectan la experiencia turística y obligan a implementar barreras flotantes, sistemas de monitoreo y programas permanentes de limpieza.

Además de las consecuencias económicas y visuales, científicos alertan sobre riesgos ambientales y sanitarios asociados a la acumulación masiva de estas algas. Durante el proceso de descomposición, el sargazo libera gases como ácido sulfhídrico, responsable del olor característico y potencialmente perjudicial para personas con problemas respiratorios.

La acumulación excesiva también puede alterar ecosistemas marinos, reducir los niveles de oxígeno en el agua y afectar arrecifes, peces y otras especies costeras. Frente a este escenario, especialistas consideran que el sargazo dejó de ser un fenómeno estacional aislado para convertirse en uno de los grandes desafíos ambientales y turísticos que enfrentarán los destinos costeros de América y el Caribe durante los próximos años.