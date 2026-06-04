Los talleres Spencer celebran el Día Mundial del Ceramista

En el marco del Día Latinoamericano y Mundial del Ceramista, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de una jornada especial que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio en los Talleres Roberto Spencer, ubicados en San Martín 652.

La propuesta se desarrollará entre las 12 y las 14 horas y estará a cargo del Taller de Escultura, que realizará una horneada a leña mediante la técnica denominada Raku, una de las expresiones más tradicionales y reconocidas de la cerámica artística. La actividad culminará con la colocación de murales en las paredes del espacio cultural.

El Raku es una técnica decorativa de origen japonés que se caracteriza por un proceso de cocción rápido a baja temperatura. Las piezas se decoran previamente con esmaltes y óxidos, y una vez alcanzado el punto de cocción son retiradas del horno cuando aún se encuentran incandescentes. Posteriormente, se colocan en recipientes con viruta de madera, donde el humo penetra en la cerámica y provoca reacciones químicas que generan tonalidades, texturas y reflejos únicos, con efectos nacarados e iridiscentes característicos de esta técnica.

La celebración busca reconocer y visibilizar el trabajo de quienes se dedican al arte cerámico, promoviendo además el encuentro entre artistas y comunidad a través de una experiencia participativa y abierta.

Día Internacional

Cabe destacar que el 28 de mayo fue establecido como Día Internacional del Ceramista gracias a una iniciativa impulsada por trabajadores y trabajadoras de la cerámica de distintos países. La propuesta surgió en 2012 de la mano de la ceramista brasileña Solange Mano, quien planteó la necesidad de contar con una fecha para homenajear y difundir el trabajo de los ceramistas. Un año más tarde, el uruguayo Juan Pache promovió la ampliación de la conmemoración a toda América Latina y, en 2015, la argentina Clara Giorello impulsó su alcance mundial, respondiendo al interés manifestado por ceramistas de diversas partes del mundo.