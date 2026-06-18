La muestra del Centro Ana Frank ya se expone en Rawson

En el marco de la muestra itinerante «Ana Frank: una historia vigente», que por primera vez se presenta en la provincia del Chubut, el Centro Cultural Provincial de Rawson fue escenario este jueves de una rueda de prensa encabezada por el ministro de Educación, José Luis Punta, junto a representantes del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, funcionarios provinciales y estudiantes de la Escuela N° 741 «Cabo Bombero Voluntario Juan Manuel Passerini» de Puerto Madryn, recientemente distinguidos con el Primer Premio Latinoamericano del Centro Ana Frank en la categoría «Jóvenes x Jóvenes».

La actividad permitió compartir los alcances de la exposición, que propone una reflexión sobre la vida y el legado de Ana Frank, los derechos humanos, la convivencia democrática y el protagonismo juvenil, así como también poner en valor experiencias concretas desarrolladas por jóvenes chubutenses comprometidos con la transformación de sus comunidades.

La muestra permanecerá abierta hasta este viernes 19 de junio con visitas guiadas en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17 horas y entrada libre y gratuita.

Durante la presentación oficial estuvieron presentes además la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; el subsecretario de Cultura del Chubut, Osvaldo Labastié; el director de la Fundación Ana Frank para América Latina, Héctor Shalom; la representante de la Fundación, Michu Ickwicz; entre otros.

Una muestra que promueve memoria, convivencia y participación

Durante el encuentro, el director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom, celebró la llegada de la exposición a la provincia y agradeció el acompañamiento del Gobierno del Chubut para hacer posible esta propuesta educativa y cultural.

«Es un gran honor estar en la provincia del Chubut, donde llega por primera vez una exposición de Ana Frank» señaló Shalom, y destacó que la iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones valores vinculados con la justicia, la inclusión, la responsabilidad social y la construcción de esperanza.

Asimismo, explicó que la muestra recupera la historia de Ana Frank y su legado como símbolo de resiliencia frente a la adversidad, al tiempo que incorpora la propuesta «Jóvenes Protagonistas», destinada a reflexionar sobre el papel de las juventudes en la construcción de sociedades más solidarias y democráticas.

Shalom destacó el reconocimiento obtenido por el Movimiento Colibríes de Puerto Madryn, al ser una iniciativa seleccionada entre 70 proyectos presentados por organizaciones de distintos países. «Es muy importante mostrar cómo haciendo cosas positivas se pueden alcanzar grandes logros» afirmó, y adelantó la intención de trabajar junto al Gobierno del Chubut para que la muestra pueda recorrer otras localidades de la provincia mediante la formación de jóvenes voluntarios que actúen como guías en cada comunidad.

Orgullo chubutense

Por su parte, el ministro José Luis Punta agradeció la presencia de las autoridades del Centro Ana Frank y remarcó la importancia de fortalecer este tipo de iniciativas en el sistema educativo provincial. «Cada vez que su escuela y sus proyectos están expuestos y a disposición de todos, ustedes se presentan y tienen un empuje que incentiva, que llena de satisfacción y de orgullo», expresó el funcionario, quien destacó además que el Gobierno Provincial tiene «el eje puesto en los jóvenes, la escuela y la educación».

En tanto la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil, valoró el impacto formativo de este tipo de experiencias y sostuvo que «la historia tiene que ser una herramienta para interpretar el presente», al tiempo que destacó el compromiso de docentes, auxiliares y estudiantes que hacen posible iniciativas de alcance internacional.

Del voluntariado local a una experiencia internacional

Uno de los momentos centrales de la rueda de prensa fue la participación de integrantes del Movimiento Colibríes, el programa de voluntariado de la Escuela N° 741 de Puerto Madryn que obtuvo el Primer Premio Latinoamericano del Centro Ana Frank y que representará a la región en un encuentro internacional de jóvenes que se realizará en Ámsterdam.

Mía Vázquez destacó que el reconocimiento es el resultado de un trabajo colectivo que involucra a estudiantes, docentes e instituciones de la comunidad. «Es un movimiento que abarca a una escuela completa y a muchas otras instituciones», afirmó.

El Movimiento Colibríes impulsa diversas iniciativas solidarias orientadas a generar transformaciones concretas en su entorno. Entre ellas se encuentran proyectos de alfabetización, promoción del derecho a la identidad y relevamientos sobre accesibilidad en establecimientos educativos de Puerto Madryn.

A su turno, Mía Marchissio explicó el significado del nombre del grupo a partir de la conocida fábula del colibrí que, frente a un incendio forestal, decide hacer su parte para combatirlo. «No sabemos si vamos a cambiar el mundo, pero lo estamos intentando», expresó.

El premio obtenido por el Movimiento Colibríes les permitirá participar de una semana de intercambio junto a jóvenes de distintos países latinoamericanos en la ciudad de Ámsterdam, donde además conocerán la Casa de Ana Frank, uno de los sitios de memoria más emblemáticos del mundo.

De esta manera, la muestra «Ana Frank: una historia vigente» encuentra en la experiencia de los estudiantes chubutenses una expresión concreta de los valores que promueve: la participación, la solidaridad, el compromiso con los demás y la construcción de una ciudadanía activa.

Visita a Casa de Gobierno

Tras participar de la apertura de la muestra, los alumnos realizaron una visita guiada por la Casa de Gobierno, una actividad que forma parte del programa de recorridos institucionales que reabrió las puertas de la sede del Gobierno del Chubut a toda la comunidad.

Durante la recorrida, conocieron algunos de los hitos más importantes de la historia del edificio, inaugurado en 1917 y declarado Patrimonio Provincial en 1993. Asimismo, visitaron el Salón de los Constituyentes, donde en 1957 se redactó la primera Constitución de la Provincia del Chubut, estableciendo las bases institucionales y las normas de convivencia de todos los chubutenses.

La visita continuó por el Hall Central, donde se encuentran dos de los murales más emblemáticos de la historia provincial. Uno de ellos representa al Coronel Julián Murga izando por primera vez la bandera argentina durante la fundación de Rawson, mientras que el segundo, denominado Juramento a la Lealtad de Casimiro Biguá, retrata el compromiso del histórico cacique tehuelche con la Nación Argentina.

La actividad permitió acercar a los estudiantes a la historia, el patrimonio y las instituciones de la provincia, fortaleciendo el conocimiento y la valoración de uno de los edificios más representativos de Chubut, que fue reinaugurado el año pasado por el gobernador Ignacio Torres.