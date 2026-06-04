Falleció César “Kuky” Mac Karthy, histórico referente del peronismo de Chubut

A los 86 años falleció el histórico referente político y justicialista, César “Kuky” Mac Karthy. Aquejado por una larga enfermedad que lo tenía retirado de la política desde hace años, Mac Karthy, marcó una época institucional en Chubut que lo tuvo como protagonista y referente de consultas en decisiones coyunturales del peronismo.

Nacido el 13 de julio de 1939, en la localidad de Dolavon, Mac Karthy transcurrió su adolescencia en Trelew, lugar donde finalizó el secundario en el Colegio Nacional y posteriormente curso la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires.

Mac Karthy fue intendente de la ciudad de Trelew entre el 25 de mayo del 1973 hasta el 24 de marzo del 1976, fecha que marcó su salida de ese cargo debido al Golpe de Estado.

Con el regreso de la Democracia en 1983, César retomó su actividad política y partidaria y representó legislativamente a la provincia de Chubut en el Congreso de la Nación. Primero como Diputado desde el 10 de diciembre del 1985 al 9 de diciembre 1989, al día siguiente, asume como Senador nacional desde el 1989 al 9 de diciembre del 1998.

César Mac Karthy encabezó un espacio político interno del peronismo chubutense, dejando su impronta lo que derivó en la corriente denominada «mackartismo».

Fuente: Jornada