Un grupo internacional de investigadores reveló un nuevo estudio que sugiere que el sistema solar podría estar incompleto. Según los especialistas, faltan dos cuerpos masivos que, durante la fase de formación estelar, habrían interactuado gravitacionalmente, alterando de manera significativa la estructura actual de nuestros planetas.

El equipo de astrónomos utilizó simulaciones computacionales avanzadas para reconstruir el pasado de nuestro sistema solar. Un satélite periférico inusual ha sido clave en este descubrimiento, sirviendo como un fósil dinámico que da pistas sobre eventos cósmicos antiguos.

El satélite en cuestión muestra una trayectoria singularmente extraña, con un movimiento perpendicular al plano orbital. Su velocidad y dirección sugieren la presencia histórica de una fuerza gravitatoria masiva que afectó su órbita.

Los científicos hipotetizan que las piezas faltantes podrían ser gigantes gaseosos que fueron expulsados hacia el espacio profundo. Este fenómeno podría haber sido provocado por la migración de Júpiter y Saturno, que con su fuerza gravitatoria, habrían actuado como una catapulta, expulsando estos cuerpos masivos y alterando el cinturón de escombros exterior.

En respuesta al estudio, los principales observatorios del mundo están en la búsqueda de estos componentes perdidos. Los científicos están examinando firmas térmicas y cambios de luz en las zonas más oscuras del cosmos. Los datos obtenidos por satélites de última tecnología ofrecen coordenadas valiosas para esta investigación.

De confirmarse el hallazgo, podría transformar las teorías actuales de evolución planetaria, proporcionando una comprensión matemática precisa de cómo se estabilizó la Tierra en su órbita. Mientras tanto, institutos internacionales continúan procesando algoritmos en un intento por capturar imágenes de estos cuerpos celestes que han escapado a nuestra vista.