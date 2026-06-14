El CIMAS celebra el Día Mundial de los Océanos



El Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos “Almirante Storni” (CIMAS, CONICET- INIDEP- Gob. de Río Negro- UNComa) y la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue invitan a la comunidad de San Antonio Este, San Antonio Oeste y Las Grutas a participar de una nueva celebración del Día Mundial de los Océanos. El evento se llevará a cabo el domingo 14 de junio, de 14 a 18 horas, en el Polideportivo de San Antonio Este (Luis Piedrabuena y Primeros Pobladores). Cabe destacar que la empresa Transporte Las Grutas dispondrá de un servicio gratuito de traslado entre San Antonio Oeste y San Antonio Este para quienes deseen participar de la jornada.

A través de actividades interactivas y propuestas para todas las edades, los visitantes podrán conocer cómo se estudia el estado ambiental de la Bahía San Antonio y del Golfo San Matías, así como algunos de los resultados más recientes obtenidos por los equipos de investigación.

Se trata de la sexta edición de la jornada y, por primera vez, tendrá como sede a la localidad de San Antonio Este. Durante la tarde se podrán recorrer stands donde se exhibirán distintas actividades científicas, productivas, educativas y tecnológicas vinculadas con el mar. Participarán docentes y estudiantes de la FACIMAR, investigadores, investigadoras y personal técnico del CIMAS, junto con representantes de diversas instituciones y organizaciones de la región como Guardas Ambientales, Prefectura Naval Argentina, Patrulla Ambiental, Biblioteca Popular Puerto del Este, Biblioteca Popular Municipal Cincuentenario, Fundación Azara, Fundación Inalafquen, Fundación Patagonia Fiel y COA Kius.

Además, a las 15 horas se realizará una salida guiada en Punta Villarino, organizada por los Guardas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, destinada a conocer algunos de los ambientes costeros característicos de la zona y su importancia para la conservación y el estudio de los ecosistemas marinos.

Por otra parte, entre las 14 y las 15 horas se desarrollará la Hora Silenciosa, una propuesta que contempla la reducción de estímulos sonoros y lumínicos para facilitar la participación de personas que requieran un ambiente más tranquilo.

El evento cuenta con el patrocinio de la FUNYDER-UNCo, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y la Subsecretaría de Pesca de la Provincia de Río Negro y con el acompañamiento de la Delegación Municipal del Puerto de San Antonio Este y del Consejo de Gestión Ambiental de San Antonio Oeste. También colaboran Transporte Las Grutas, Pido Gancho, Cota Cero, Atlántico Avistajes, Ocasión Turismo, Rupestre Experiencia Patagónica, Aguayo Patagonia Subacuática, Tritón Turismo, Café 40, Luna del Sur y Ananda. (Fuente: CONICET)