El Cenpat participará de la exploración de aguas de Chubut a bordo del Falkor

Tras el enorme impacto de la expedición Talud Continental IV: Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata que emocionó a millones de personas a través del streaming, científicos del CONICET que integran el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) volverán a explorar el océano profundo durante una nueva campaña científica internacional a bordo del buque Falkor (too), en colaboración con el Schmidt Ocean Institute (EEUU). Al igual que la campaña realizada en 2025, en esta edición también participarán científicos del CCT CONICET-Cenpat, más precisamente del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-CONICET).

En Chubut

La misión Talud Continental V tendrá como objetivo principal la exploración de los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia del Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa. Se trata de una región poco explorada del Atlántico Sudoccidental, con alto potencial de biodiversidad y presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables. La expedición durará 23 días y comenzaría en abril de 2027, con posibilidad de adelantarse a febrero.

“Para la zona de Chubut, esperamos encontrar mayor diversidad de la que encontramos en el Cañon Submarino Mar del Plata, porque en estas latitudes seguramente haya una influencia mayor desde el continente, ya que se trata de una zona muy estable. Entonces estos cañones submarinos dan refugio y generan hábitat para una gran diversidad”, cuenta Martín Brogger, investigador del IBIOMAR que participó de la campaña en Mar del Plata y será parte de la expedición del año próximo. “Además de la emoción científica por descubrir nuevos ambientes y especies, también sentimos una gran motivación por seguir construyendo capacidades en el país, fortaleciendo equipos de trabajo interdisciplinarios y generando información que pueda ser útil para la conservación y el manejo del Mar Argentino”, agrega el científico del Cenpat.

Talud V: Avanzar hacia nuevas fronteras

Sobre esta base, Talud Continental V se propone avanzar hacia una nueva región del margen continental argentino, para ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas profundos, de acuerdo con una línea de investigación sostenida durante más de una década sobre el estudio de la fauna del mar profundo. Uno de los objetivos centrales será explorar profundidades superiores a los 4 mil metros, ampliando el rango de observación alcanzado en campañas anteriores y accediendo a ambientes aún no estudiados en Argentina. “A nosotros, que trabajamos en esta provincia, nos pone muy contentos poder conocer las aguas profundas de Chubut, porque hasta el momento no se sabe nada, nunca pudimos ir a esos lugares. De hecho, toda la fauna que encontremos no solamente va a estar reflejando lo que es el Mar Argentino, sino que también la provincia de Chubut. Realmente será un hito poner a la provincia dentro del mapa de exploración de aguas profundas.”, cuenta Brogger.

El equipo multidisciplinario de GEMPA, integrado por investigadores de distintas instituciones del país, abordará: biodiversidad de fondos profundos (invertebrados y peces); arrecifes de corales de aguas frías y hábitats vulnerables; ADN ambiental (eDNA) y conectividad biológica; procesos oceanográficos y dinámica de sedimentos e impacto humano en ambientes remotos, incluyendo microplásticos

El grupo estará conformado por 19 científicos de instituciones argentinas, en su mayoría del CONICET, incluyendo, además del IBIOMAR, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN, CONICET), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET- UNMDP), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET), el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET-UNC). También forman parte investigadores de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata y Prefectura Naval Argentina.

Estudiar el mar profundo

El estudio del mar es una línea de investigación trascendental para el CONICET. Se trata de un área clave porque Argentina tiene una de las regiones marinas más ricas y productivas del mundo con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie sumergida. Una extensión del territorio continental vinculada con la biodiversidad de los ambientes naturales, la productividad, el clima y muchas otras dimensiones que terminan influyendo, de manera directa e indirecta, en la calidad de vida de las personas.

La realización de esta nueva expedición consolida el rol del CONICET en la exploración del océano profundo y fortalece el desarrollo de investigaciones sobre biodiversidad y ecosistemas marinos vulnerables. Talud Continental V representa una oportunidad para continuar descubriendo la biodiversidad del Mar Argentino, generar información clave para su conservación y reforzar el vínculo entre la ciencia y la sociedad.

“El océano profundo es uno de los ambientes menos explorados del planeta, y en Argentina todavía conocemos muy poco sobre gran parte de la biodiversidad que habita estos ecosistemas. Estudiar las profundidades del mar permite comprender cómo funcionan estos ambientes, qué especies viven allí, cómo se conectan con otros ecosistemas y qué rol cumplen en procesos globales como el ciclo del carbono o la regulación climática”, afirma Brogger.

Tecnología, ciencia abierta y participación

La expedición contará nuevamente con el uso del ROV SuBastian, capaz de explorar grandes profundidades con cámaras de alta definición y sistemas de muestreo de precisión. Al igual que en la campaña anterior, la misión incluirá transmisiones en vivo de las inmersiones; abiertas al público, actividades educativas en tiempo real con escuelas de todo el país, generación de contenidos para divulgación científica y educación y publicación abierta de datos en repositorios nacionales e internacionales

“Estas campañas permiten combinar capacidades tecnológicas muy avanzadas con el conocimiento científico y la experiencia de los equipos argentinos. Además, generan oportunidades de formación, cooperación internacional y desarrollo de nuevas líneas de investigación para investigadores e investigadoras del país. Este tipo de alianzas demuestra la importancia de la cooperación científica internacional para avanzar en el conocimiento y conservación de los océanos”, afirman Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET) y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.

En este sentido, los científicos destacan que la colaboración con el Schmidt Ocean Institute ha sido fundamental, no solamente por el acceso a infraestructura y tecnología de nivel internacional, sino también por el modelo de trabajo colaborativo y de ciencia abierta que impulsa la institución.

“Estamos muy emocionados por poder volver a compartir con la gente la diversidad de la fauna profunda que habita nuestro país, y estamos pensando en cómo mejorar la comunicación respecto a lo que hicimos en la campaña pasada para llegar a la mayor cantidad de gente posible”, concluye Lauretta. (Fuente: CONICET)