¿Cuáles son las selecciones que ya quedaron eliminadas?



El Mundial 2026 ingresó en su etapa de definiciones de la fase de grupos y ya sentenció la eliminación de las primeras ocho selecciones del certamen. El listado de los equipos que ya se despidieron del torneo de manera anticipada está compuesto por Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá, Qatar y la República Checa.

La particularidad radica en que cinco de estos países resignaron sus chances de clasificar tras haber disputado solamente dos partidos. Esta situación se produjo como consecuencia directa del nuevo sistema de desempate implementado por la FIFA para la actual Copa del Mundo. A diferencia de los criterios utilizados en las competencias previas, la entidad madre del fútbol mundial determinó que el primer factor para romper la igualdad en las posiciones sea el denominado «desempate olímpico», es decir, el resultado del partido directo entre los seleccionados que terminen igualados en puntos.

Debido a esta reglamentación, países como el haitiano, el turco, el tunecino, el jordano y el panameño quedaron ya sin chances de acceder de acceder al tercer puesto de su grupo. Aunque logren imponerse en la jornada de cierre e igualen la línea de los tres puntos de sus rivales inmediatos, las derrotas sufridas ante ellos los marginaron de cualquier pelea, incluso de la ventana que se abre para los mejores terceros.

Por último, con el inicio formal de la tercera y última fecha de la ronda inicial, los seleccionados de Qatar y de la República Checa se sumaron de manera oficial a la nómina de eliminados al no conseguir los resultados necesarios para sostener sus aspiraciones en el campeonato tras caer 3 a 1 ante Bosnia y 3 a 0 ante México, respectivamente.