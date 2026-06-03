Clínicas de la Patagonia suspenden atención a PAMI

Las clínicas y sanitarios de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut hicieron público un comunicado donde anunciaron la suspensión de la atención de guardias a los afiliados de PAMI debido a la falta de respuesta a los reclamos que vienen planteando desde hace tiempo.

El comunicado expresa que “el conjunto de Clínicas y Sanatorios de la Patagonia, que cubrimos la atención en las cuatro provincias mencionadas, venimos intentando, desde hace muchos meses, lograr mejoras en las condiciones económicas del contrato con PAMI, que nos permita mantener los servicios en condiciones regulares, ante la tremenda depreciación de sus aranceles retributivos de dicha Obra Social”.

Asimismo, plantearon que “dicha pérdida del valor real de los aranceles con que PAMI retribuye los servicios médicos que brindamos, alcanza a un 75%, en relación a la inflación, si medimos solamente el período que abarca los últimos dos años y medio”.

Los sanatorios y clínicas advirtieron que la “incansable de soluciones, que no pretendemos sean absolutas, ni totales en forma inmediata, pero que, sí, inicien un proceso progresivo de recuperación, lamentablemente no hemos tenido, por parte de las autoridades centrales del Instituto, ningún tipo de respuestas mínimamente satisfactorias”.

Además, recordaron que “para dar muestra de ello, en una reunión que mantuvimos con el Dr Esteban Leguizamo y su equipo, dos semanas atrás, se nos expresó que sólo existiría (en potencial) la posibilidad de un ajuste que no llega al 4%, a aplicar en los próximos meses. Y un ajuste puntual, en ciertos estudios de imágenes y prácticas de muy baja incidencia. Es decir, no sólo no resulta un principio de solución, sino por el contrario, agudiza la tendencia a la degradación de los precios”.

Luego de esa reunión, “por nuestra parte volvimos, una vez más, a presentar alternativas de actualizaciones parciales. Pero, a la fecha, no hemos tenido avances de ningún tipo, ni expectativas o indicios de que ello vaya a ocurrir. En este ínterin, los prestadores habíamos decidido mantener las prestaciones en términos “normales” como gesto de buena voluntad, confiando en que aparecerían soluciones. Sin embargo, en el escenario actual, nos resulta imposible sostener las mismas, por lo que no nos queda otra alternativa que retomar limitaciones de servicios”.

Ante ello los sanatorios y clínicas anunciaron que “a partir de mañana -por hoy- se suspenderá la atención bajo cobertura de PAMI de las consultas de guardia. Dada nuestra responsabilidad médica, mantendremos la atención de las emergencias, pero el servicio de guardia general se verá afectado de la manera antes mencionada”.

Esta medida conjunta de los prestadores, se suma a otras limitaciones que el propio Instituto establece, como los cupos a prestaciones ambulatorias, que deja sin prestaciones a sus propios afiliados en la primera quincena de cada mes, debiendo postergarse los turnos para el mes siguiente, acumulándose los mismos de una manera insostenible.

Por otro lado, “existen cirugías que, en la práctica, no se pueden realizar dado que PAMI no provee los materiales necesarios, cuyo costo es imposible de ser absorbido por los prestadores con los aranceles actuales de la Obra Social (neurocirugías, cirugías urológicas, endoscópicas, entre otras)”.

El comunicado agrega “lamentamos los inconvenientes que esta situación causa a los afiliados, pero, como lo venimos manifestando, el sistema y la atención continuará deteriorándose, en la medida que PAMI no defina políticas relacionadas con el financiamiento necesario para la atención médica. Los prestadores no somos quienes financiamos el sistema. Simplemente reclamamos aranceles razonables que nos permitan cubrir los costos de prestación de nuestros servicios”.

Asimismo, sostuvieron “como empresas privadas de salud, responsables de la atención de aproximadamente el 65% de la población de esta región, y de sostener, en conjunto, no menos de 10.000 puestos de trabajo en forma directa, volvemos a manifestar y hacer público nuestro compromiso de aportar todos nuestros esfuerzos, desde el lugar que nos compete, a la búsqueda de soluciones”.

Por último, expresaron que “hemos invitado a los Ministros de Salud de las cuatro provincias involucradas a una reunión para abordar este problema, dado el impacto que tendrá la demanda en los hospitales públicos. Esperamos poder concretarla a la brevedad”.