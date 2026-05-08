Ya se distribuyeron más de 13.000 vacunas antigripales



Con el objetivo de continuar garantizando el acceso a la vacunación de las personas comprendidas dentro de los grupos priorizados, la Secretaría de Salud de Chubut distribuyó a los vacunatorios que funcionan en las distintas localidades de la provincia un total de 13.280 nuevas vacunas antigripales para adultos y adultos mayores, que fueron enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Asimismo, la cartera sanitaria informó que ya se aplicaron un total de 45.000 dosis de la vacuna antigripal a personas comprendidas dentro de los grupos priorizados en toda la provincia.

El dato refleja el avance de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”, que se puso en marcha el pasado mes de marzo, con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población.

Grupos priorizados

La vacuna antigripal está destinada a los siguientes grupos priorizados: niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.

En Puerto Madryn

Por otra parte, la Secretaría de Salud provincial recordó que este jueves 7 de mayo se realizará en Puerto Madryn la segunda edición de la Jornada de Actualización de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE): “Vacunas hoy: lo que hay que saber”.

La actividad se desarrollará de 8:30 a 15:30 horas en las instalaciones del Centro Científico Tecnológico del CONICET – Centro Nacional Patagónico (CENPAT), bajo modalidad presencial y virtual; y está dirigida a los integrantes de los equipos de salud de toda la provincia.

En ese marco, en la Jornada de Actualización expertos de diversas disciplinas abordarán diferentes temas, entre los que se destacan: Enfermedades respiratorias prevenibles (Neumonía, Gripe, Coqueluche, VSR y COVID-19); Vacunas del calendario y dengue; Resistencia a los antimicrobianos (RAM); y Confianza y seguridad en las vacunas.

El programa completo de la jornada puede consultarse en el siguiente enlace: https://save.org.ar/jornada2026/

La participación es libre y gratuita, con cupos limitados para la modalidad presencial, y se otorgará certificado digital de asistencia, tanto para quienes participen de manera presencial como virtual, previa inscripción.

Los interesados en formar parte de la propuesta deberán inscribirse previamente ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/SzERsU1DEmyDnv7Z9

El evento se transmitirá en vivo para todo el país a través del canal de YouTube de la SAVE: https://www.youtube.com/@SAVE_arg/streams