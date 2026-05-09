Trump evalúa trasladar tropas de Alemania a Polonia para reforzar el flanco ruso

El presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó este viernes la posibilidad de que las tropas que Estados Unidos retirará de Alemania sean reubicadas en Polonia, una decisión que profundizaría el rediseño militar del flanco oriental de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN).

En un intercambio con periodistas, el mandatario afirmó que este movimiento de fuerzas terrestres «es posible, podría hacerlo«, fundamentando la iniciativa en la estrecha sintonía política que mantiene con su par polaco, Karol Nawrocki.

Ante la consulta sobre si efectivamente movería los batallones hacia Varsovia, según reveló la Agencia Noticias Argentinas, Trump consideró que a Polonia «le gustaría» recibir el despliegue y destacó su vínculo personal con el líder europeo: «Tengo buena relación con su presidente. Le apoyé en su elección y ganó. Es un gran luchador; un tipo genial; me gusta mucho. Así que es posible. Podría hacerlo«, aseguró el jefe de Estado norteamericano.

El reposicionamiento surge tras el anuncio del Pentágono sobre la retirada de 5.000 soldados de Alemania para el próximo año, aunque el propio Trump advirtió posteriormente que la reducción final del contingente será todavía «mucho mayor«.

La medida sorprendió a Berlín y al resto de los socios de la OTAN, especialmente en un contexto donde Kiev combate la invasión rusa con la asistencia de la Alianza desde 2022.

Alemania alberga actualmente la mayor presencia militar estadounidense en Europa, por lo que un traslado masivo hacia Polonia reforzaría directamente un territorio fronterizo con Ucrania, Bielorrusia y el exclave ruso de Kaliningrado, consolidando una nueva arquitectura de defensa en el este europeo bajo la gestión directa de Washington.