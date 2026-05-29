GUARDIA - MARIA HUMPREYS - SALUD - TRELEW

Trelew: La Guardia de Adultos ya se trasladó al nuevo hospital

Desde este viernes 29 de mayo, la Guardia de Adultos del Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” de Trelew trasladó sus servicios y quedó completamente operativa en las instalaciones del Hospital “María Humphreys” (HMH), que se encuentra ubicado en calle Abraham Mathews 1160 en la zona norte de la ciudad.
A partir de ese momento, todas las urgencias y emergencias médicas de la ciudad se atenderán exclusivamente en el nuevo establecimiento asistencial.
Por este motivo, desde la Secretaría de Salud de Chubut solicitaron a la comunidad que, en aquellos casos que no pongan en riesgo la vida, acudan a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercanos a su domicilio, evitando asistir tanto al Hospital Zonal de Trelew como al Hospital “María Humphreys” para no saturar el servicio de guardia.

¿Cómo identificar a dónde acudir según el cuadro médico?

Para garantizar una atención rápida y eficiente, la cartera sanitaria explicó que es fundamental que la comunidad sepa diferenciar el nivel de gravedad de cada situación:
1) Emergencias: Atención en el Hospital “María Humphreys” o llamar a la línea telefónica 107. Es una situación crítica que pone en riesgo inmediato la vida de una persona y requiere asistencia médica instantánea.
2) Urgencias: Atención en la Guardia del Hospital “María Humphreys”. Es una situación de salud que no pone en riesgo la vida a corto plazo, pero que requiere atención en un tiempo razonable para evitar complicaciones.
3) Consultas generales: Atención en Centros de Salud (CAPS). Son situaciones menores, cuadros leves o crónicos que no revisten gravedad ni peligro, y que deben ser atendidos por consultorio externo en los Centros de Salud para dejar libre la guardia hospitalaria para los casos reales de riesgo.
Para consultas o más información, la comunidad puede comunicarse a los teléfonos (0280) 446-8400 y 446-8449, del Hospital “María Humphreys” de Trelew.

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