Se viene el «Festín de Sabores» en Comodoro Rivadavia



Este fin de semana, el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia se convierte en el epicentro de la gastronomía regional. Con la participación de Gaiman, Rawson, Rada Tilly y Sarmiento, la Provincia desembarca con productos «Origen Chubut», cocina en vivo y lo mejor de sus viñedos. Una experiencia imperdible que une el turismo con la producción local para disfrutar en familia de los tesoros culinarios de la Patagonia.

«Festín de Sabores», es un evento gastronómico regional que reúne a productores, emprendedores, establecimientos gastronómicos y referentes del sector turístico. La invitación es para este sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Degustación de productos regionales

Durante las dos jornadas del encuentro, el stand provincial contará con acciones de promoción de destinos turísticos vinculados a la gastronomía, difusión de productos con sello Origen Chubut y la participación de emprendimientos que integran el programa «Vinos y Sabores del Chubut». Además, se realizarán degustaciones y activaciones destinadas a generar instancias de interacción directa con el público.

En esta edición estarán presentes las Direcciones de Turismo de las localidades de Gaiman, Rawson, Rada Tilly y Sarmiento, junto a la presencia de un guardafauna del Área Natural Protegida Punta Marqués, quien brindará información sobre las áreas protegidas y el patrimonio natural de la provincia.

Asimismo, formarán parte del espacio institucional productores chubutenses identificados con el sello Origen Chubut quienes exhibirán y promocionarán productos elaborados en la provincia.

«Festín de Sabores» es organizado por Comodoro Turismo y se ha consolidado como uno de los principales encuentros gastronómicos de la Patagonia. Surgido en 2022 en el marco del Plan Estratégico “Pioneros 2030”, el evento exhibe la gastronomía auténtica de Comodoro Rivadavia como un producto turístico diferencial, poniendo en valor la identidad culinaria regional y su vínculo con el entorno patagónico.

Como en ediciones anteriores, la propuesta incluirá clases de cocina en vivo, espacios de formación y debate gastronómico, stands de exposición y comercialización, patios gastronómicos y espectáculos artísticos para toda la familia.