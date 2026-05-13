Robo millonario en un Pago Fácil de Comodoro Rivadavia

Un millonario asalto se registró durante la mañana de este miércoles en un local de la red Pago Fácil–Western Union ubicado sobre avenida Estados Unidos de Comodoro Rivadavia.

En menos de diez minutos, tres delincuentes lograron sustraer alrededor de 33 millones de pesos tras amenazar al personal del comercio.

Según informaron desde la Comisaría Seccional Tercera, el hecho ocurrió entre las 8:05 y las 8:15 horas, cuando tres hombres ingresaron al establecimiento con sus rostros semicubiertos mediante capuchas y cuellos deportivos, aparentemente con el objetivo de evitar ser identificados por las cámaras de seguridad.

De acuerdo con el relato de las empleadas y testigos, los autores no exhibieron armas de fuego ni provocaron daños dentro del local. Sin embargo, mediante amenazas verbales e intimidaciones constantes, lograron reducir al personal y acceder al dinero en efectivo.

La rapidez con la que actuaron los delincuentes hace presumir a los investigadores que el robo habría sido previamente planificado y que los autores tendrían conocimiento sobre el movimiento comercial y financiero del lugar.

Tras el asalto, personal de Criminalística realizó pericias en el comercio para relevar rastros y elementos de interés para la investigación. En paralelo, efectivos de la División Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron con la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad del local, comercios cercanos y del sistema de monitoreo urbano.

Por la magnitud del botín, considerado uno de los robos más importantes registrados en la ciudad en lo que va del año, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores y accesos de la zona sur. Hasta el momento, no se informaron personas detenidas vinculadas al hecho.

El episodio generó preocupación entre comerciantes y vecinos del sector debido a la modalidad delictiva y a la osadía con la que actuaron los autores en plena mañana y sobre una avenida de constante circulación vehicular y peatonal.